Integration Ein neues Projekt im Bezirk Dietikon will Geflüchtete und Personen aus der Region zusammenbringen Der Verband Schweizerischer Jüdischer Fürsorgen (VSJF) will mit dem Projekt «Gemeinsam hier» den Austausch zwischen Geflüchteten und Menschen aus dem Bezirk Dietikon fördern. Carmen Frei Jetzt kommentieren 02.11.2021, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Freiwillige und Geflüchtete sollen sich bei Gesprächen austauschen können. Diese finden zwei- bis dreimal im Monat statt.

Symbolbild:

Walter Schwager

Gemeinsam einen Kaffee trinken und sich in deutscher Sprache über den Alltag unterhalten – das soll Geflüchteten im Bezirk Dietikon bei der Integration helfen. Mit Freiwilligen werden sie sich zwei- bis dreimal im Monat für zwei bis drei Stunden treffen. Das sieht das Tandemprojekt «Gemeinsam hier» vor.

Es ist Anfang Oktober gestartet und ist Teil der Integrationsförderung des Kantons Zürich.

«Das Tandemprojekt ist vom Kanton finanziert. Es wird flächendeckend im Kanton umgesetzt»,

sagt Rina Lombardini. Sie ist als Projektkoordinatorin für das Projekt in den Bezirken Horgen und Dietikon zuständig.

Im Limmattal wird es vom Verband Schweizerischer Jüdischer Fürsorgen (VSJF) umgesetzt. Der VSJF unterstützt schon länger geflüchtete Menschen unabhängig von Nationalität, Religion und Weltanschauung und setzt sich für eine faire Asylpolitik ein.

Dieses Engagement geht zum einen aus der jüdischen Tradition hervor, in der Wohltätigkeit eine wichtige Rolle spielt, zum anderen aus der eigenen Verfolgungs- und Fluchtgeschichte. Der VSJF ist Gründungsmitglied der Schweizerischen Flüchtlingshilfe und Mitglied der Plattform Zürcher Flüchtlingstage. Der Verband hat seinen Sitz in Zürich Enge, darum seien für ihn auch die Bezirke Horgen und Dietikon geografisch am sinnvollsten gewesen, meint Sandra Montagne, Leiterin Bereich Asyl und Integration beim VSJF.

In Schlieren hat der Verband bereits ein Netzwerk

«Zudem haben wir in Schlieren schon ein anderes Tandemprojekt», sagt sie. Es handle sich um ein Tandem für Familien. Dort könnten sie darum auf das bestehende Netzwerk zurückgreifen. «Es ist ebenfalls ein Alltagstandem. Es wird ein Kontakt zwischen zwei Familien hergestellt. Der Integrationsprozess wird so auf zwei Generationsebenen erleichtert», sagt Montagne.

Noch ist «Gemeinsam hier» erst angelaufen. Die Suche nach Freiwilligen läuft. Das wichtigste Kriterium sei, dass die Freiwilligen im Bezirk wohnen.

«Natürlich sind auch die Bereitschaft und die Offenheit für Kulturen, die einem nicht bekannt sind, wichtig»,

sagt Lombardini. Das Engagement könne eine bereichernde Erfahrung sein.

«Als Organisation möchten wir eine Brücke zwischen Einheimischen und Geflüchteten schlagen», sagt Lombardini. Sie stellten den Kontakt zu Personen in der Region her, der den Geflüchteten sonst oft nicht leichtfalle. Das Tandem wendet sich an geflüchtete Personen mit Status F oder B.

«Wir haben die Gemeinden informiert und bereits erste Anfragen von Geflüchteten erhalten»,

sagt Lombardini. «Es ist ein recht niederschwelliges Projekt», meint sie. Die Anmeldung sei unkompliziert, das freiwillige Engagement zeitlich gut mit Arbeit und Familie zu vereinbaren.

Die Tandempartner müssen gut zusammenpassen

Bevor der VSJF Freiwillige und Geflüchtete zusammenbringt, klärt er dennoch einiges ab. Lombardini erklärt: «Es geht darum, dass wir die Leute auch kennen, die wir aufnehmen.» Der VSJF achtet nebst geografischen Kriterien auf das Alter und die Vorstellungen und Interessen, um die Leute zusammenzubringen. Danach werde zeitnah das erste Treffen mit dem Tandempartner oder der Tandempartnerin veranlasst und das Tandem könne starten.

Das Tandem dauert zwischen neun und zwölf Monaten. «Nach neun Monaten gibt es ein Standortgespräch, bei dem auch besprochen wird, ob das Tandem fortgeführt wird», sagt Lombardini.

Ähnliche Tandemprojekte gibt es auch in den anderen Bezirken des Kantons

«Es ist ein Pilotprojekt», erklärt Montagne. Das Projekt sei bis zum Jahr 2023 vollumfänglich finanziert. «Es wird auch eine externe Evaluation geben, die das Projekt begleiten und analysieren wird.» In weiteren Bezirken veranstalten andere Organisationen ebenfalls ein ähnliches Tandemprojekt. Mit den Organisationen in den anderen Bezirken bestehe schon jetzt ein guter Kontakt, sagt Montagne.

Geplant sei auch ein jährliches Tandemfest, an dem die Tandems zusammenkommen, aber auch Austauschtreffen und Weiterbildungsveranstaltungen für die Freiwilligen. Damit die Tandems starten können, benötigt es nun die Unterstützung von Freiwilligen. Interessierte können sich dafür beim VSJF melden.

«Gemeinsam hier» Das Tandemprojekt ist im Oktober angelaufen, aktuell sucht der VSJF noch Freiwillige. Nähere Informationen zum Projekt finden Sie unter www.gemeinsam-hier.ch. Kontaktperson ist Rina Lombardini, Projektkoordination «Gemeinsam hier» (044 206 30 63 oder gemeinsam-hier@vsjf.ch)