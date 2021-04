INTEAM Zurück am Ort, wo alles begann In der Rubrik «Inteam» beleuchtet Redaktor Ruedi Burkart ab sofort Kurioses, Skurriles und Merkwürdiges aus dem Limmattaler Sportgeschehen. Dieses Mal geht es um die Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte und frisches Obst einer Turnlegende. Ruedi Burkart 05.04.2021, 04.00 Uhr

Zurück in Dietikon nach 11 Jahren: Ruedi Burkart schreibt wieder für die «Limmattaler Zeitung». Ruedi Burkart

Beschleicht Sie ab und zu das Gefühl, dass die Zeit viel zu schnell vergeht? Dass die Jahre nur so dahinfliegen? Dass Sie doch erst kürzlich einen runden Geburtstag gefeiert haben und jetzt schon der nächste vor der Tür steht? Seien Sie ver­sichert: Das geht nicht nur Ihnen so.

Vor über 28 Jahren trat ich meine erste Stelle als junger Sportredaktor beim damaligen «Limmattaler Tagblatt» an der Kirchstrasse in Dietikon an. Im Januar 1993 war das, Mac Huber und ich bildeten das Duo auf der Sportredaktion. Internet war damals noch nicht einmal ein Fremdwort, die Computertastaturen wogen geschätzte fünf Kilogramm und Handys brauchte man damals noch zum Telefonieren. Fotografiert wurde analog. Und ob die Schwarzweiss-Fotos vom Limmattaler Derby am Sonntagmorgen etwas geworden sind, wussten wir jeweils erst gegen Abend, wenn unser Fotograf Max Häberli die Filmrollen in seinem Studio entwickelt hatte.

Nach 17 Jahren war die Zeit gekommen, eine neue Herausforderung anzunehmen. So sagte ich dem Limmattal im April 2010 mit einem weinenden und einem lachenden Auge Adieu. Doch wie es im Leben ist: Die erste Liebe vergisst man nie. Und so kam es, dass ich nun nach elf Jahren wieder zurück bin. Zurück im Tal. Dort, wo alles begann. Zurück auf der Redaktion der «Limmattaler Zeitung». Ein paar Jährchen älter, aber immer noch motiviert wie der damalige Jungspund Anfang der 1990er-Jahre, den Sportvereinen in unserem Einzugsgebiet die Plattform in der LiZ zu bieten, die sie verdienen.

Erfreut habe ich feststellen dürfen, dass die Sportklubs in unserer Region immer noch ein intaktes Innenleben haben. Das zeigt sich insbesondere daran, dass viele Männer und Frauen, die ich früher als junge Aktive auf dem Rasen und in der Halle erlebt habe, immer noch dabei sind. Und jetzt in den Vorständen an der Zukunft ihrer Klubs mitarbeiten. Okay, es gibt da auch jene, die gleichzeitig noch – respektive immer noch – auf dem Platz einem Ball nachrennen. Diesen Männern und Frauen gehört meine ganze Bewunderung.

Besonders gefreut hat mich, dass die mittlerweile 75-jährige Hüttikerin Emmi Schmid immer noch als Trainerin der Weininger Kunstturn-Mädchen aktiv ist. Gerne erinnere ich mich an die eine oder andere hitzige Diskussion auf der Redaktion mit ihr, wenn wir wieder einmal ihrem Lieblingssport im Blatt nicht den Platz einräumten, den er ihrer Meinung nach verdient. Am Schluss fanden Emmi und ich jedoch immer einen Konsens. Und tags darauf stand sie wieder in der Tür, lachte und brachte uns Frisches aus ihrem Garten vorbei.

Solche Begegnungen sind es in erster Linie, die den Beruf des Zeitungsjournalisten zu etwas Besonderem machen. Schön, bin ich zurück. Ich freue mich darauf, die Geschichte des Limmattaler Sports weiterzuschreiben.