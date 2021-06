Endspurt: Auf den Plätzen gehts an Eingemachte

Inteam The Final Countdown läuft – Jetzt geht’s ans Eingemachte auf den Plätzen Europameisterschaft hin, Sommerhitze her – im Regionalfussball stehen wichtige sportliche Entscheidungen an. Und es stellen sich für die Zuschauer Fragen: Bier oder Cola? Bratwurst oder Cervelat vom Grill? Ruedi Burkart 18.06.2021, 22.19 Uhr

Auch sie werden wieder vor Ort sein: Die treuen Fans des FC Dietikon. Alexander Wagner

Erinnern Sie sich? Vor ein paar Wochen durften die Amateurfussballer, wenn überhaupt, nur mit Schutzmaske trainieren. Mehr als eine Handvoll Spieler war auf dem Rasen nicht zugelassen. In den Trainings absolvierten die einen Passübungen mit Sicherheitsabstand zu den Kollegen, die anderen rannten mässig motiviert der Limmat entlang. Coaches waren damals in erster Linie Überredungskünstler, die ihr Personal einigermassen bei Laune halten mussten. Lange war unklar, ob diesen Frühling überhaupt noch einmal von der 1. Liga abwärts Fussball gespielt werden würde.

Seit einer Woche ist alles anders, ganz anders. Bekanntlich rollt der Ball auf den regionalen Plätzen und wir sind wieder mitten drin statt nur aussen vor. An Brisanz mangelt es keinesfalls: In der 1. Liga zittert der FC Dietikon drei Runden vor Schluss mehr denn je vor dem Abstieg. Dem Aufeinandertreffen der beiden Kumpels an der Seitenlinie, Daniel Tarone und Ivan Previtali, kommt wegweisender Charakter zu. Der FC Schlieren hat Chancen auf den Aufstieg in die 2. Liga inter. Und bei 3.-Ligist FC Engstringen ist der Ligaerhalt auch 90 Minuten vor Saisonschluss noch nicht in trockenen Tüchern.

Natürlich geht es auf den regionalen Plätzen nicht nur um Tore und Punkte. «Endlich trifft man wieder Kollegen auf ein Bier», raunte mir am vergangenen Samstag auf der Altstetter Buchlern ein Supporter des FC Schlieren zu und lächelte selig. Ein anderer schwenkte minutenlang ohne Unterbruch unter der heissen Frühsommersonne eine Fahne.

Wenn Corona etwas Positives hatte, dann die Tatsache, dass sowohl Kicker als auch Zuschauer seit dem Restart einen auf eine ganz spezielle Weise entspannten Eindruck auf mich machen. «Es tut gut, wieder Fussball zu sehen und mit Freunden zu plaudern.» Dieser Aussage von Dieter «Didi» Müller, dem Chef-Grilleur auf der Dietiker Dornau, bleibt nichts beizufügen. Oder doch: Ich freue mich auch, Didi. Auf eine Bratwurst heute Abend vor dem Spiel gegen Höngg.

Nur eines ist schade: Dass das Limmattaler Fussball-Feuerwerk schon in einer Woche zu Ende sein wird.