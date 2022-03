Inteam Sieben Buchstaben machen den grossen Unterschied Ein Wort elektrisiert die Sportwelt: «Playoff». Spannung, Dramen und Glücksgefühle sind garantiert. Auch im Limmattal sind Spieler, Fans und Journalisten fasziniert vom K.o.-Wettbewerb. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 04.03.2022, 10.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gut gefüllte Ränge, erfolgreiche Sportler. Hier beim Heimsieg der Limmattaler Unihockeyaner in der Urdorfer Zentrumshalle gegen Bassersdorf-Nürensdorf im Playoff-Viertelfinal. Alexander Wagner

Riechen Sie es auch? Es liegt in diesen Tagen etwas in der Limmattaler Luft. Eine spezielle, aufregende Zeit hat kürzlich begonnen. Nein, ich meine nicht die neue Zeitrechnung bei den Dietiker Fussballern nach der Machtübernahme von Doktor Claudio Lorenzet. Auch nicht die steigende Nervosität bei den Urdorfer Eisprinzessinnen. Sie feiern am kommenden Freitag, 11. März, mit dem Schaulaufen auf der Weihermatt den Höhepunkt und gleichzeitigen Abschluss der Saison.

Etwas ganz anderes treibt mich und andere Sportfans um. Das Stichwort hat sieben Buchstaben und heisst: Playoff. Seit ein paar Wochen befinden sich einige Limmattaler Sportklubs im Ausnahmezustand. Die Meisterschaften gehen in die finalen Phasen. «Crunch Time» ist angesagt, wie man auch zu sagen pflegt. Jede Niederlage kann die eine berühmte zu viel sein, jeder verschossene Penalty das Saisonende bedeuten.

«Du tust so, als ob jeder Match über Leben und Tod entscheiden würde»

Für die Unihockeyaner aus Urdorf stehen an diesem Wochenende die ersten beiden von maximal fünf Partien gegen den ehemaligen NLB-Klub Pfannenstiel Egg an. Es geht im 1.-Liga-Final um nicht weniger als die Qualifikation für die Aufstiegsspiele in die zweithöchste Liga des Landes. Ich gebe es zu, ich bin angespannt. Ja, wirklich. Ich fiebere immer mit, wenn ich an ein Spiel gehe und – natürlich stets objektiv und neutral – über die Taten unserer Sportler berichte. Auf die Partie am Sonntag in der Zürcher Hardau, der Heimhalle von Cupsieger Grasshoppers, freue ich mich extrem. Hoffentlich legen «unsere» Unihockeyaner mit zwei Siegen am Wochenende den Grundstein zur Finalrundenqualifikation.

Dass die Urdorfer 3.-Liga-Eishockeyaner ihre Saison nach dem Out gegen GC beenden mussten, überwinde ich nur langsam. Tatsächlich hätte ich die «Stiere» gerne in der Finalrunde an die Auswärtsspiele ins Engadin und in den Tessin begleitet. Jänu, das Leben ist kein Wunschkonzert.

Eigentlich sollte ich langsam, aber sicher ein wenig über der Sache stehen. «Du schreibst jetzt seit 35 Jahren über Eishockey, Fussball und weiss Gott was sonst noch», bemerkte meine Frau kürzlich mit einem tadelnden Unterton in der Stimme, «aber du tust so, als ob jeder Match über Leben und Tod entscheiden würde.»

Bis in die Fingerspitzen motivierte Akteure auf dem Feld

Dabei ist gerade sie es, die bereits 48 Stunden vor jedem Spiel unseres Sohnes kaum mehr ruhig sitzen kann. Auch der 20-jährige Nachwuchs-Unihockeyaner ist aktuell nämlich im Playoff-Fieber, und mit ihm die Eltern erst recht. Letzten Sonntag trat er mit seinem Zuger U21-Team zum fünften und entscheidenden Spiel gegen die Alligatoren aus Malans an. Es war eine unbeschreibliche Stimmung in der Halle, 400 Zuschauer auf den Rängen, bis in die Fingerspitzen motivierte Akteure auf dem Feld. Gut für die Nerven meiner Frau und aller anderen, die den Zugern die Daumen drückten: Nach 17 Minuten lautete das Skore 4:0 zu Gunsten der jungen Zentralschweizer, am Schluss stand ein 9:3 auf der Resultattafel. Doch nun geht das Bibbern weiter: Im Halbfinal wartet der grosse Favorit SV Wiler-Ersigen.

Da stellt sich für mich nur noch eine Frage: Warum haben die Fussballer nicht schon längst begriffen, dass sie ihren Sport mit einem K.o.-Wettbewerb in der finalen Saisonphase noch viel attraktiver machen könnten?

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen