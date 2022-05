Inteam Raymond, die Stingrays und «Swiss-Rudy» im Tropicana Field Kürzlich war ich in Zentralflorida im Rahmen einer Pressereise unterwegs. So genoss ich auch exklusiven Einblick in die Besonderheiten des US-Sports. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 13.05.2022, 13.17 Uhr

Mitten drin statt nur aussen vor: Im überdachten Baseball-Stadion der Tampa Bay Rays bereitet sich ein Batter auf seinen Einsatz vor, während auf dem Feld vor spärlich gefüllten Zuschauerrängen die Partie gegen die Seattle Mariners läuft. Ruedi Burkart

Auf Einladung der beiden Tourismus-Organisationen Visit Tampa und Visit Clearwater durfte ich während einer Woche in den besten Häusern nächtigen, in den angesagtesten Restaurants dinieren und mit vielen interessanten Persönlichkeiten sprechen. Und, ja, das Wetter war genauso, wie es im selbsternannten «Sunshine State» der USA sein muss.

Inbegriffen im Programm war auf meinen speziellen Wunsch hin auch ein Ticket für das NHL-Spiel der Tampa Bay Lightning gegen die Nashville Predators. Obendrauf gab es gleich noch einen VIP-Eintritt für den Baseball-Match der Tampa Bay Rays gegen die Seattle Mariners im Tropicana Field. So heisst das mit einer Kuppel überdachte Stadion für 25'000 Zuschauende in St.Petersburg. Gespielt wird auf einem Rasenteppich. Es regne ja kaum in der Gegend, da mache ein Naturrasen keinen Sinn, so die Auskunft eines Insiders. Also Deckel auf das Spielfeld, Klimaanlagen in der Hitze Floridas auf Hochtouren laufen lassen – so geht das in den USA.

Da mein Platz in dieser «Inteam»-Kolumne jeweils begrenzt ist, komme ich gleich zum Wesentlichen des unvergesslichen Baseball-Abends. John Pope, ein properer 25-jähriger Typ und bei den Rays verantwortlich für die Medienarbeit, empfing mich mit einem herzlichen Lachen vor den Toren des Stadions, setzte mir gleich ein Rays-Cap auf den Kopf und führte mich vor dem Anspiel durch die Gänge. «Du hast ein VIP-Ticket, das haben sonst nur unsere grosszügigen Sponsoren. Du darfst den ganzen Abend essen und trinken, so viel du kannst. Hier gibt’s Pasta, dort drüben Grilladen, das Lachsfilet kann ich übrigens sehr empfehlen. Weiter hinten stehen die Desserts. Und in der unteren Etage gibt’s auch ein paar Kleinigkeiten. Greif also zu», hörte ich John sagen. An der landläufigen Meinung, dass dem Durchschnitts-Amerikaner an einem Spiel das Essen wichtiger sein soll als das auf dem Spielfeld Gebotene, muss definitiv etwas dran sein.

Rays-Maskottchen Raymond und der «Swiss Guy» in bester Laune. John Pope

Aus gegebenem Anlass erhielt ich einen erstklassigen Sitz zugeteilt. Gleich unten am Spielfeldrand, quasi Auge in Auge mit den Spielern. Näher an der Action geht nicht. Kaum hatte ich mich in dem bequemen Fauteuil eingerichtet, kam auch schon das Rays-Klubmaskottchen mit dem sinnigen Namen Raymond auf den «Swiss Guy» zu. Logisch, dass ein Foto geschossen wurde.

Dann begann die Partie – und die sollte geschlagene drei Stunden dauern. Baseball ist aus meiner Sicht eine der – wie soll ich es passend ausdrücken, ohne respektlos zu wirken – am wenigsten aufregenden Sportarten auf unserem Planeten. Kaum einmal traf ein «Batter», der Typ mit dem Schläger, einen Ball. Und wenn doch, wurde das Spielgerät mit grosser Wahrscheinlichkeit vom Gegner aus der Luft abgefangen und der Spielzug damit auch schon wieder beendet. Und alles konnte wieder von vorne beginnen.

Aber, wissen Sie was? Vielleicht täusche ich mich ja, und es war ein grosses Spektakel. Eventuell bin ich ganz einfach zu dämlich, um dem Zauber dieses uramerikanischen Spiels zu erliegen.

Was mir definitiv zu denken gegeben hat: Als Zeitvertreib für die gelangweilten Kinder, deren Eltern grad das Spiel schauen – oder sich am Buffet vergreifen –, befindet sich im Stadion tatsächlich ein Aquarium mit Stachelrochen. Die armen Fische, «Stingray» heissen sie im Englischen, werden jeweils am Spieltag vom Florida-Aquarium in Clearwater herangekarrt zur Belustigung der Jugend. Man stelle sich vor, die ZSC Lions würden in ihrem neuen Stadion in Altstetten an Spielabenden mal schnell ein, zwei Junglöwen vom Zoo Zürich ausleihen und den Zuschauenden zur Schau stellen.

Übrigens: Die Rays haben die Partie an diesem für mich denkwürdigen Abend mit 3:2 gewonnen. Ob sie wie zuletzt 2020 um die World Series spielen können – also im Final der amerikanischen Meisterschaft stehen werden – wird man Mitte Oktober wissen.

