Inteam - Nur ein Gang und Rücktrittbremse: Die «Vierfrucht-Gümmeler» sind die wirklich harten Kerle

Nur ein Gang und Rücktrittbremse: Die «Vierfrucht-Gümmeler» sind die wirklich harten Kerle Velofahren ist nicht gleich Radfahren. Wer noch nie auf einem Militärrad gesessen hat, weiss nicht, was Leiden auf dem Sattel bedeutet. Ruedi Burkart 05.06.2021

Die vergangene Woche war für uns Hobby-Gümmeler – sprich: Freizeit-Velofahrer – ein Traum. Warme Temperaturen und viel Sonne, die den vom Winter noch bleichen Beinen einen sportlichen Teint verpasst. Der Gegenwind war dann schon weniger angenehm. «Hey, je mehr Wind, desto mehr Trainingseffekt», sagte mein Spezi auf einer unserer abendlichen Touren und forderte mich mit einer kaum wahrnehmbaren Kopfbewegung zum nächsten «Täfelisprint» auf. Wenig enthusiastisch nahm ich die Herausforderung an. Und war froh, als ich eine halbe Stunde später unter der Dusche stand.

Helden der Landstrasse sind in meinen Augen allerdings nicht jene, die mit federleichten Rennrädern aus Karbon in der Gegend umherfahren. Sondern jene harten Kerle, die mit einem soliden Militärfahrrad unterwegs sind. Die ihr über 25 Kilogramm schweres Zweirad mit nur einem Gang und Rücktrittsbremse in Schwung halten können.

Vorsicht, die Militärradfahrer kommen!

Es gibt sogar offizielle Rennen für diese «Vierfrucht-Gümmeler». Übrigens: Diesen Übernamen haben sie, weil an offiziellen Rennen im Kampfanzug der Schweizer Armee starten müssen. Die Schweizer Meisterschaft von dieser Woche anlässlich der Radsporttage in Gippingen musste wegen Corona zwar gestrichen werden. Aber im August fahren die harten Kerle ihre Radquer-SM im Aargau aus. In diesem Rennen geht es, wenn man so will, um den Weltmeistertitel. Schliesslich finden nirgends sonst auf der Welt ausser in der Schweiz Militärrad-Rennen statt.

«Ich würde nie aufgeben, nur weil ich müde werde», sagte mir einmal ein mittlerweile 84-jähriger Militärradfahrer. Auf die Frage, ob er sich vorstellen könnte, mit einem E-Bike – also mit elektronischer Unterstützung – unterwegs zu sein, winkte er nur ab. «Kein Interesse.»

Da freue er sich viel mehr auf die diesjährige Distanzfahrt mit seinen Kollegen. Im vergangenen Juli ging's sage und schreibe 100 Kilometer (!) durchs hügelige Mittelland, unter anderem überquerte die Gruppe den 731 Meter hohen Oberen Hauenstein.

Während 110 Jahren gehörten die Radfahrertruppen zum Schweizer Militär. 2003 erfolgte die Abschaffung dieser Truppengattung. Seither dienen die Fahrräder nur noch als Transportmittel. Was nur wenige wissen: Die Militärradfahrer sind in verschiedenen Sektionen organisiert, so auch in der 1895 gegründeten Sektion Zürich des Schweizerischen Verbands Militärleistungssport und Tradition (SVMLT).

Bis vor 20 Jahren hatten sie mit dem 86 Kilometer langen Rennen St.Gallen – Zürich ihre eigene «Züri Metzgete». 2001 war nach der letzten Austragung Schluss.

Zurück in die Neuzeit. Sollten Sie also ein begeisterter Rennvelofahrer oder Mountainbiker sein und sich in nächster Zeit während einer Tour über zu viel Wind oder zu wenig Sonnenschein oder was auch immer aufregen: Denken Sie einen Moment daran, wie es wäre, in diesem Augenblick auf einem 25 Kilogramm schweren Militärrad zu sitzen. Und ohne Übersetzung nach Hause kurbeln zu müssen.

Ich wünsche Ihnen viel Spass auf Ihrer nächsten Tour.