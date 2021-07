Inteam Louis de Funès mit dem Rennvelo Wer sich auf einer Rennvelo-Tour gerne einmal überschätzt, wird bestraft. So wie LiZ-Redaktor Ruedi Burkart. Lange ist's her, doch die Erinnerungen sind immer noch da. Ruedi Burkart 31.07.2021, 05.00 Uhr

Es muss 1994 oder 1995 gewesen sein. Auf den Spuren der Tour-de-France-Profis unternahm die damalige Sportredaktion dieser Zeitung eine Rennvelo-Tour auf die «Alp der Leiden», die Alpe d'Huez. Mac Huber

Ich gebe es zu: Wandern ist für mich ein Graus. Mit unbequemen Stiefeln an den Füssen und einem sperrigen Rucksack am Rücken über Stock und Stein zu marschieren, diesem Tun kann ich nun wirklich nichts Entspannendes abgewinnen. Da spielt es keine Rolle, ob der Weg durchs schöne Limmattal führt, durchs Verzascatal oder über eine Geröllhalde. Denke ich nur schon ans Wandern, werde ich urplötzlich hundemüde.

Anders meine Frau und ihre Schwester sowie deren Freund. Die drei können vom fröhlichen In-der-Welt-Umherspazieren mit Hund an der Leine kaum genug kriegen. Und so verkamen unsere gemeinsamen Ferientage in Leukerbad zu einem einzigen Wanderurlaub. Immerhin an einem Tag konnte ich mich von der Gruppe entfernen und meinem Hobby frönen – einer gepflegten Rennvelo-Tour durchs Oberwallis.

Am Abend dieses Tages kam ich mit dem Freund meiner Schwägerin ins Gespräch. Wir redeten bei einem guten Glas Wein über Gott und die Welt. «Bist du nächstes Jahr auch beim Rigi-Marsch dabei?», fragte er mich zwischen der Vorspeise und dem Hauptgang. Rigi-Marsch? Ich putzte mir mit der Stoffserviette einen Klecks Salatsauce aus einer Mundecke. «Sind das nicht die Verrückten, die in einem Schnurz von Bremgarten auf die Rigi laufen?», sagte ich halblaut mehr zu mir selbst als zu meinem Gegenüber. «Ja, genau. Start ist beim Eindunkeln, beim Morgengrauen gibt’s auf der Rigi Frühstück.» Dann setzte mein Tischnachbar fast schon jubelnd noch einen obendrauf: «50 Kilometer mit 1600 Höhenmetern.» Dass er gleich loslaufen wollte, habe ich mir allerdings nur eingebildet.

Ich bin ja immer wieder für eine sportliche Herausforderung zu haben – aber bitte auf zwei Rädern. So wie vor vielen Jahren, als mein damaliger LiZ-Redaktionskollege Mac Huber und ich mit den Rennvelos die 21 Kehren zur Alpe d’Huez hinaufgekurbelt sind. Unvergessen auch: Als ich mich vor rund 15 Jahren dazu überreden liess, mit der damals in Urdorf domizilierten Damen-Radsportgruppe GS andeer.com eine Dreipässe-Fahrt mit Start und Ziel in Meiringen zu unternehmen.

Ich will Sie nicht mit Details langweilen. Nur so viel: Auf dem ersten Pass – dem Grimsel – war ich noch in Tuchfühlung mit dem Peloton, auf dem Gotthard fuhr ich bereits in meiner eigenen Welt und in Wassen war der Lack definitiv ab. Es ging gar nichts mehr. Ich machte einen auf Anhalter, irgendwie musste ich ja auf den blöden Susten hinauf. Ein roter Mazda-Roadster mit Genfer Kennzeichen hielt an, der Kerl am Steuer lachte nur, rief etwas von «fou» und «incroyable» und nahm mich mit. Mit meiner rechten Hand hielt ich mein auf dem Kofferraum liegendes Rennvelo (!) krampfhaft fest – es muss ausgesehen haben wie in einem Louis-de-Funès-Film – während der Typ auf Teufel komm raus auf den Pass raste.

Oben angekommen stieg ich aus und der Kerl rief mir noch «Bonne chance» zu, ehe er mit Vollgas hinunter ins Berner Oberland bretterte. «Siehst du, wandern ist viel entspannender. Keine geteerten Strassen, kein Verkehr, keine Abgase – einfach nur Natur», meinte meine Schwägerin mit einem mitleidigen Lächeln, als ich diese Episode am Tisch zum Besten gab, und nippte an ihrem Espresso. Das mag ja sein. Aber aus meiner Optik eben auch viel langweiliger.