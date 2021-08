Inteam Geld und Geist – und ein Lohn von 1000 Franken für 3 Tage Fast schon unglaublich mutet jene Geschichte an, die sich vor mehr als 20 Jahren im Limmattaler Fussball ereignet hat. Ruedi Burkart 14.08.2021, 04.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Geld fliesst auch im Regionalfussball. Manchmal mehr, als man gemeinhin meinen könnte. fotolia

Glauben Sie mir, in meinen bald einmal 30 Jahren als Sportredaktor habe ich einige skurrile Geschichten vernommen. Ins Blatt gebracht habe ich nicht alle. Sie wissen schon: Persönlichkeitsschutz und so. Man will es sich mit den Leuten im Mikrokosmos Limmattaler Sport ja nicht verscherzen. Es ist wie im Leben sonst auch – ein ewiges Geben und Nehmen.

Als ich mich kürzlich wieder einmal mit einem sehr geschätzten ehemaligen Redaktionskollegen zu einem Feierabend-Umtrunk getroffen habe, liessen wir die alten Zeiten hochleben. Im Verlaufe des Abends waren wir beim Regionalfussball und seinen finanziellen Auswüchsen angelangt. Wir diskutierten darüber, ob dieser oder jener Trainer sein in der Szene kolportiertes Gehalt tatsächlich wert ist. Die ersten Partien der nächstens beginnenden Meisterschaften in der 2. und 3. Liga werden erste Antworten geben.

Das mit den Zahlen im Regionalfussball ist bekannterweise so eine Sache. Gesicherte Informationen kriegt man kaum. Und wenn, dann bitte schön nicht veröffentlichen, sonst – Sie wissen schon: angedrohte Informationssperre und dergleichen. Eine Geschichte, die sich tatsächlich so zugetragen hatte, möchte ich Ihnen dennoch nicht vorenthalten. Die Sache spielte sich vor über 20 Jahren ab, die involvierten Personen sind längst nicht mehr in ihren damaligen Funktionen tätig. Also raus damit! Denn die Geschichte ist zu gut, um nicht veröffentlicht zu werden. Für seine 1. Mannschaft brauchte ein Limmattaler Klub einen neuen Trainer. Der Vorstand suchte und fand, und bald wurde ein Einjahresvertrag unterschrieben. Dumm nur, dass die Spieler mit der gewählten Lösung nicht einverstanden waren. Blöd auch, dass der Vorstand der Mannschaft den Namen des neuen Trainers erst nach dessen Unterschrift unter den Vertrag mitteilte.

Die Spieler meuterten, der mit der Situation hoffnungslos überforderte Vorstand krebste zurück – schliesslich bringt der beste Trainer nichts, wenn er keine Spieler zur Verfügung hat – und stellte den Trainer wieder frei, ohne dass dieser auch nur eine einzige Übungseinheit geleitet hatte. «Ich stand dort drei Tage unter Vertrag und habe dafür 1000 Franken erhalten. Das ist die Wahrheit», verriet mir der damalige Kurzzeit-Coach.

Man stelle sich vor, diese Zahl wäre damals an die Öffentlichkeit gelangt. Spott und Häme hätten sich über den damals in der 3. Liga spielenden Klub ergossen. Ausgegangen ist die Geschichte damals übrigens folgendermassen: Der Klub fand einen anderen Coach. Doch dieser war den Spielern ebenfalls nicht genehm. Und so verliessen über zehn Akteure den Verein trotzdem ...