Inteam Ein geplatzter Profitraum und ein ratloser Redaktor Die Zeit heilt alle Wunden, heisst es gemeinhin. Stimmt ganz und gar nicht, wie ich jüngst erfahren musste. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 02.10.2021, 04.08 Uhr

Nicht jeder passionierte Rennvelofahrer erreicht den Level eines Miguel Indurain, seines Zeichens fünffacher Sieger der Tour de France. EPA Photo

Kürzlich war ich mit dem Rennvelo im Maggiatal unterwegs. Es war mein persönlicher Abschluss der «Gümmeler-Saison». Wunderbares, sonniges Herbstwetter, angenehme Temperaturen, die Touristen längst wieder verschwunden aus dem Tessin. Ich genoss meine Fahrt von Ponte Brolla durchs Maggiatal Richtung San Carlo in vollen Zügen. Als ich das Dörfchen Cevio passierte und beim Vorbeifahren die Abzweigung hinauf nach Bosco Gurin sah, kam mir eine bemerkenswerte ­Begebenheit vor ein paar Wochen in den Sinn.

In den 1990er-Jahren berichtete ich als Sportredaktor für das damalige «Limmattaler Tagblatt» von einem talentierten Rennvelofahrer aus unserer Region. Dieser junge Mann, nennen wir ihn Mauro Grande, sorgte mit dem einen oder anderen Spitzenresultat bei Amateurrennen immer wieder für Glanzlichter. «Ich will einmal Profi werden», sagte er mir damals. Der Spanier Miguel Indurain – fünffacher Sieger der Tour de France zwischen 1991 und 1995 – war sein Idol. Nicht etwa der italienische Bergspezialist Marco Pantani (1970 - 2004). Mauro Grande war vom Körperbau her keine «Bergziege», sondern ein Puncher mit Kraft in den Oberschenkeln.

Einmal durfte ich ihn nach Italien begleiten, in das Trainingscenter der damaligen Profi-Equipe Mapei. Ich, damals schon Radsport-Fan, erstarrte förmlich in Ehrfurcht. An den Wänden hingen Fotos von Tony Rominger, Michele Bartoli, Johan Musseuw und anderen. Mauro Grande verschwand mit einem Betreuer hinter einer Tür. «Leistungstests und so», meinte er nur. Später legten wir noch einen Stopp bei einer Apotheke im Tessin ein. Auf der langen Reise zurück in die Deutschschweiz nahmen wir auf einer Autobahnraststätte das Abendessen ein. Vom halben Poulet zog Mauro Grande die knusprige Haut ab. «Zu viel Fett», sagte er nur. ­Natürlich gabs auch keine Pommes zum Güggeli, sondern Trockenreis. Und dazu stilles Wasser statt zuckerhaltige Cola.

In jenem Sommer – es muss wohl 1997 oder 1998 gewesen sein – unternahmen wir beide eine Tour von Tenero nach Bosco Gurin. Während der steilen Abfahrt zurück ins Maggiatal knallte ich kopfüber in ein brüsk bremsendes Auto. Der Kofferraum des Wagens hatte eine beträchtliche Delle, immerhin zerdepperte ich nur meinen Helm. Und zog mir einen Cut am Kinn zu. «Jetzt bist du ein echter Rennvelofahrer», sagte Marco Grande nach dem ersten Schock. Wir lachten den Schreck weg. Die Jahre vergingen, aber Mauro Grande kam in seiner sportlichen Entwicklung nicht weiter. Still und leise beendete er seine Karriere. Wir verloren uns aus den Augen.

Vor einiger Zeit schaute ich zusammen mit meiner Frau wieder einmal unser Hochzeits-Video an. Und sah einen fröhlichen Mauro Grande. Wir pflegten lange Zeit freundschaftlichen Kontakt, er war vor über 20 Jahren einer der geladenen Gäste. Kurzerhand recherchierte ich im Internet und fand über zwei, drei Umwege seine aktuelle Adresse und Handynummer heraus.

«Wie es ihm wohl geht? Fährt er immer noch Velo? Ist er verheiratet?», fragte ich mich, als ich die Nummer wählte. Allerdings war Mauro Grande in keiner Weise erfreut, als er mich am Apparat hatte. «Ich habe mit der damaligen Zeit abgeschlossen», liess er mich ziemlich schroff wissen. Alles, was ihn an den gescheiterten Versuch, im Profizirkus Fuss zu fassen, erinnert, hat er hinter sich zurückgelassen. Er habe jetzt ein neues soziales Netzwerk.

Und ja, sagte er ein wenig ungehalten, er fahre immer noch mit dem Rennvelo durch die Gegend. «Aber nur noch zum Spass. Und ich trage jetzt Kleider ohne Sponsorenaufschriften.» Kurz und gut, er habe kein Interesse an einem persönlichen Treffen.

Ratlos legte ich das Handy beiseite.

