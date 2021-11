Inteam Ein Abend für die Ewigkeit – Eishockey am Fusse des Gotthard Wenn Vater und Sohn sich spontan dazu entschieden, an ein Eishockeyspiel zu fahren, sind grosse Emotionen garantiert. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 26.11.2021, 11.00 Uhr

Ambris Publikumsliebling Dominic Zwerger orchestriert nach dem Sieg gegen Ajoie die Fans bei der Hymne «La Montanara». Alessandro Crinari/Keystone

Wie halten Sie es mit Spontanität? Einfach mal kurz den alltäglichen Trott abstreifen und tun und lassen, was man gerade möchte? Ich persönlich liebe spontane Entscheidungen. Und so kam es, dass mein 20-jähriger Sohn und ich vergangene Woche kurzfristig einen Abstecher ins Tessin unternommen haben. Unser Ziel am späten Dienstagabend: la Nuova Valascia, das neue Eishockeystadion des HC Ambrì-Piotta.

Ich hatte meinen freien Tag, er durfte seinen Zivildienst an der Schule früher als gewöhnlich beenden («einer der Lehrer ist Ambrì-Fan. Er hat gesagt, für einen Matchbesuch kann ich locker früher nach Hause»). Dann also nichts wie ab in den Süden. Einsteigen ins Auto, Türen zu, Motor an und los!

Ambrì-Piotta, dieser Eishockeyklub aus der strukturschwachen Leventina, ist ein Mythos. Warum eigentlich? Ich will sie nicht mit Einzelheiten langweilen. Aber: Ein Klub, der sich seit 1985 in der höchsten Spielklasse hält, obwohl er in einer Gegend beheimatet ist, in welcher nur ein paar hundert Personen als ständige Wohnbevölkerung gelten, ist ein Unikum. Ein sympathischer Farbtupfer in der eidgenössischen Eishockey-Landschaft. Ja, fast schon ein Sehnsuchtsort. «Jeder ist ein bisschen Ambrì-Fan», flüsterte mir kürzlich ein überzeugter ZSC-Anhänger etwas verlegen zu. Sein Name tut nichts zur Sache.

Apropos. Der mittlerweile 61-jährige, ehemalige ZSC-Akteur Henry Loher war in der Saison 1993/94 Spielertrainer beim damaligen EHC Dietikon. Zehn Jahre zuvor spielte er zwei Saisons für Ambrì-Piotta. Loher verriet mir während seiner Limmattaler Zeit, dass er Anfang der 1980er-Jahre in der Eishalle von Ambrì mitgearbeitet habe beim Ausbau der Mannschaftskabinen. Holzgestelle und so haben er und seine Mitspieler damals fabriziert und in die Garderoben gestellt. Ambrì spielte seinerzeit noch in der NLB.

Ein anderer Dorfklub sorgte damals für Schlagzeilen. Der EHC Arosa wurde 1982 zum letzten Mal Schweizer Meister. Vier Jahre später zogen die Schanfigger die Reissleine und verabschiedeten sich aus finanziellen Gründen freiwillig aus dem Profisport.

Ambrì aber ist immer noch da. Stolz und unverrückbar wie der Gotthard. In einem neuen Tempel, der 50 Millionen Franken gekostet haben soll. Und so fahren wir also durch einen der längsten Strassentunnel der Welt. Und dann durch das menschenleere Dorf Piotta, vorbei an der Tankstelle, dem Motel, dem verwaisten Bahnhof, wo nur gerade jede Stunde ein Zug hält und auch an der Pizzeria mit dem sinnigen Namen «La Montanara». Dann reihen wir uns geduldig ein in die automobile Prozession in Richtung des alten Militärflugplatzes.

Wie ein Ufo aus einer fernen Galaxie steht es da, das neue Stadion. Hell erleuchtet in der dunklen Nacht. Ein Schmuckstück, zweifellos. Und weil die Verantwortlichen wissen, wie man Mythen pflegt, entspricht die maximale Zuschauerzahl exakt der Postleitzahl von Ambrì – 6775. An diesem Abend heisst der Gegner Ajoie, der Tabellenletzte. Gerade eine Handvoll Jurassier verlieren sich in den Gästesektor. Und doch ist die Hütte mit 5500 Zuschauern sehr gut gefüllt.

Das Heimteam enttäuscht die Fans aus nah und fern nicht und gewinnt ein Spiel auf mässigem Niveau mit 2:0. Als nach dem Schlusspfiff die Zuschauer die Ambrì-Hymne «La Montanara» anstimmen, singen alle mit. Seither ist auch mein Sohn – aus familiärer Tradition grosser EV-Zug-Fan – ein Anhänger der Leventiner. Zumindest ein bisschen, wie er sagt.

Nach dem Spiel kaufe ich vor dem Stadion eine Tüte Magenbrot. Und zusammen geniessen Vater und Sohn noch einen Moment lang die mystische Stimmung an diesem späten Herbstabend tief im Herzen des Schweizer Eishockeys.

