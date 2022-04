Inteam Die Sache mit dem Alpenfirn, der sich rötet Wenn mitten im Jahr die Schweizer Nationalhymne gesungen wird, steht im Sport viel auf dem Spiel. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 01.04.2022, 11.27 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach dem Schweizerpsalm der grosse Jubel bei den Nachwuchs-Unihockeyanern. Ruedi Burkart

Vorige Woche wurde bei uns fleissig gesungen. Nicht auf der Redaktion, nein. Privat bei mir daheim. Na ja, es sollte zumindest nach Gesang klingen. Angesagt war der Schweizerpsalm, unsere Nationalhymne. «Warum singen die denn die Hymne schon vier Monate vor dem 1. August? Muss man sich jetzt Sorgen machen um die arme Familie?», werden Sie sich vielleicht fragen.

Ich kann alle besorgten Leserinnen und Leser beruhigen, es ist alles in Ordnung im Hause Burkart. Der Grund für die Ad-hoc-Gesangsstunden: Mein Sohn bestritt mit seinem Unihockeyteam vor einer Woche das erste Playoff-Finalspiel. Und, ganz nach USA-Art, sollte vor dem Anspiel die Landeshymne gespielt und von den Zuschauern gesungen werden. Eine schöne Sache.

«Blamiert mich bloss nicht. Mindestens die erste Strophe müsst ihr unbedingt singen können», liess Junior seine Eltern mit einem bittenden Gesichtsausdruck wissen. «Alle singen, Spieler und Fans, das gehört vor so einem wichtigen Spiel dazu.» Also legten meine Frau und ich am Abend vor dem Spiel eine Spezialschicht ein und frischten den Text auf. «… wenn der Alpenfirn sich rötet. Betet, freie Schweizer, betet!» Ganz fremd war uns das Ganze nicht, das eine oder andere Mal haben wir die Hymne schliesslich auch schon gesungen.

So richtig zelebriert wird das Abspielen und Singen der Nationalhymne im US-amerikanischen Sport. Vor ein paar Jahren waren wir in Florida an einem NBA-Basketballspiel, Orlando Magic spielte gegen die Toronto Raptors. Es war eine ganz normale Partie der Regular Season. Aber die Amis kennen da gar nichts: aufstehen vor dem Anpfiff, Hand aufs Herz und mit voller Kehle raus mit dem Text. 15’000 Fans im Amway Center sangen, als ob es kein Morgen gäbe. Der Schluss mit «Over the land of the free, and the home of the brave» ist mir noch tagelang in den Ohren gelegen. Und weil Orlando gegen eine kanadische Mannschaft spielte, wurde auch «O Canada» intoniert. Irgendeinmal pfiff der Referee die Partie dann tatsächlich an.

Zurück zur Schweizer Nationalhymne. Es klappte am vergangenen Wochenende. Zu sich überschlagender Musik aus dem Lautsprecher gaben 400 Zuschauer auf der Tribüne und die beiden Mannschaften auf dem Feld gesanglich alles und sorgten für einen würdigen Start der Finalserie. Und das Beste: Das Team meines Sohnes legte mit einem Heimsieg in der Serie gleich mal vor.

Die Spieler und Zuschauer singen die Nationalhymne. Ruedi Burkart

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen