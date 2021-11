Inteam Die Kälte ist im Anmarsch - eine Anleitung für Wintermuffel Schon sehr bald wird es wieder knackig kalt. Wer die Wintermonate nicht mag, muss deshalb nicht auf Limmattaler Livesport verzichten. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 06.11.2021, 04.00 Uhr

Fussball im Schnee. Etwas für die ganz harten Kerle. Stefan Kaiser

Ich gebe es zu: Die kalte Jahreszeit ist nichts für mich. Spätestens mit der Umstellung der Uhren Ende Oktober schleicht sich bei mir der Winter-Blues ein. Schön für alle, die gerne Herbstlaub auf der Strasse und Schneeluft in der Nase haben. Ich mag das wirklich jedem und jeder von Herzen gönnen. Aber einen Fussballmatch zu schauen mit drei Lagen Winterkleider – lange Unterhose und Thermosocken inklusive –, nein, das ist nicht lustig.

Zum Glück gibt es für Spor­tinteressierte während der in einer Woche beginnenden Meisterschaftspause interessante Alternativen.

Die Limmattaler Unihockeyaner visieren in der 1. Liga die Playoffs an und wollen im Kampf um den Aufstieg in die Nationalliga B so lange wie möglich mithalten. Die nächste Chance, die Stockkünstler in Urdorf live mitzuverfolgen, bietet sich am 21. November, wenn Bassersdorf Nürensdorf um 19.30 Uhr in der Zentrumshalle seine Aufwartung macht. Zum Notieren: Die Playoffs – dann geht es definitiv ans Eingemachte – beginnen Ende Januar 2022.

Auch ganz heiss auf einen Spitzenplatz sind die Urdorfer 3.-Liga-Eishockeyaner. Die «Stiere» wollen Ende Saison die Rückkehr in die 2. Liga feiern und damit das 80-Jahr-Jubiläum perfekt machen. Am 27. November absolvieren sie um 17.15 Uhr das nächste Heimspiel gegen Wetzikon II.

Im Flow sind auch die 1.-Liga-Handballerinnen der SG Glatttal/Limmattal. Sogar der Sprung in die NLB-Aufstiegsspiele liegt drin.

Wer in der kalten Jahreszeit lieber vor dem Fernseher sportlich ist, dem sei empfohlen, im Februar 2022 während Olympia die Flimmerkiste einzuschalten, wenn Curling gezeigt wird. Die 31-jährige, vierfache Weltmeisterin Alina Pätz, die ihr Curling-Abc in Urdorf beim CC Limmattal lernte, strebt mit ihrem Team CC Aarau nach Edelmetall.

Die gute Nachricht für alle Wintermuffel unter den Fussballfreunden: Bevor der erste Schnee in Limmattal hinunterfällt, steht noch ein fussballerisches Highlight an. Am Sonntag treffen sich um 13 Uhr auf dem Schlieremer Zelgli der FCS und Urdorf zum prestigeträchtigen 2.-Liga-Revierderby. Die Wetterprognosen versprechen zeitweisen Sonnenschein – immerhin. Die Ausgangslage könnte für die beiden Teams unterschiedlicher nicht sein. Der FC Schlieren braucht unbedingt Punkte im Kampf gegen den drohenden Fall unter den ominösen Strich, die bislang überraschend stark aufspielenden «Stiere» können mit einem positiven Resultat ihren Platz in den Top 3 der Gruppe sichern.

