Inteam Der Mourinho-Effekt beim FC Schlieren Tobende Trainer und staunende Zuschauer. Das gab's kürzlich bei den Schlieremer Frauen, hat aber im Limmattaler Amateursport schon länger Tradition. Ruedi Burkart 21.05.2021, 11.09 Uhr

Ein Mann mit Leidenschaft: Schlierens Trainer Alessandro Vicedomini (links).

Alexander Wagner

Am vorletzten Samstag staunte ich wieder einmal so richtig. Alessandro Vicedomini, ein sympathischer junger Mann, eher unauffällig und seit eineinhalb Monaten Trainer der Schlieremer NLB-Fussballerinnen, tat das, was ich ihm nie zugetraut hätte. Der 32-jährige Aargauer zog nach der peinlichen Vorstellung seines Teams bei der 1:2-Niederlage gegen Luzern vom Leder und stauchte die Spielerinnen noch auf dem Platz gnadenlos zusammen. Dabei fiel auch der mittlerweile legendäre Mourinho-Spruch. Nämlich, dass bei diesem Team nicht einmal mehr der portugiesische Startrainer helfen könne. Kurz vor Mitternacht an jenem Abend simste Vicedomini, ich solle doch bitte den Matchbericht nicht allzu negativ abfassen. Die Sache mit Mourinho musste ich aber im Blatt haben, dieser Spruch war zu gut.

Er tobte, dass die Wände auf der Weihermatt wackelten: der frühere NLA-Eishockeyaner und Urdorf-Trainer Hanspeter «Hampe» Vetsch.

Ruedi Burkart

Nun ist der FCS-Trainer weiss Gott nicht der einzige Vereinsvertreter, den ich je nach einer Partie in Rage erlebt habe. Bestens im Gedächtnis geblieben ist mir Hanspeter «Hampe» Vetsch. Der frühere Trainer der Urdorfer Eishockeyaner stauchte in der Saison 1994/95 in Drittelpausen seine Mannschaft schon mal so laut zusammen, dass die Zuschauer auf der offenen Kunsteisbahn Weihermatt jedes Wort seiner Wutreden verstanden haben. Türen knallten, Stöcke flogen – es war etwas los in Urdorf. Und das weiss Gott nicht nur auf dem Eisfeld. Wohlgemerkt: Die «Stiere» gewannen im damaligen Winter die meisten ihrer Meisterschaftspartien. Der Erfolg gab Vetsch schliesslich recht: In jener Saison stiegen die «Stiere» in die 1. Liga auf. Zum letzten Mal in der mittlerweile 80-jährigen Vereinsgeschichte.

Zurück zur aktuellen Causa FC Schlieren. Auch Vicedominis Mourinho-Bonmot verfehlte seine Wirkung nicht. In den folgenden beiden Partien kämpften seine Frauen um jeden Ball, rannten sich die Lunge aus dem Leib und holten das Punktemaximum. Ob der Ligaerhalt Ende Saison Tatsache werden wird? Vier Punkte aus den verbleibenden zwei Partien und die Schlieremerinnen schaffen ihr Ziel.

In der Rubrik «Inteam» beleuchtet Ruedi Burkart Kurioses, Skurriles und Merkwürdiges aus dem Limmattaler Sportgeschehen.