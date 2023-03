Inteam Das Phrasenschwein und ein Estrich-Fundstück Spüren Sie die spezielle Stimmung quer durchs Tal auch? Fiebern Sie wie ich während fünf langen Tagen dem Wochenende entgegen und damit den nächsten epischen Duellen unserer Vereine? Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 10.03.2023, 16.00 Uhr

Lange ist's her: Vor 28 Jahren berichtete das «Limmattaler Tagblatt» über die Aufstiegshoffnungen der Urdorfe Eishockeyaner. zvg

«Für mich gibt es momentan nichts anderes als das Spiel vom Sonntag.» Diesem Zitat von Behar Spahija, dem Chefcoach der Limmattaler 1.-Liga-Unihockeyaner, gibt es nichts mehr beizufügen.

Das wichtigste Spiel ist das nächste, abgerechnet wird erst am Schluss. Solche Aussagen füttern zwar in erster Linie das Phrasenschwein. Aber sie treffen eben in der aktuellen Meisterschaftsphase genau ins Schwarze.

Gewinnen die Limmattaler Stockkünstler ebendieses vom Chef angesprochene «Spiel vom Sonntag» gegen Olten Zofingen (Anpfiff ist um 20 Uhr in der Urdorfer Zentrumshalle), dürfen sie wie vor Jahresfrist um den Aufstieg in die Nationalliga B spielen. Die erstmalige Promotion in die zweithöchste Liga – und damit in die Top 24 des Landes – wäre der mit Abstand grösste Erfolg in der Geschichte des Klubs, der 2008 nach einer Fusion des UHC Urdorf und der Limmat Sharks entstanden ist.

Auch der damalige Sportchef des EHC Urdorf, David «Däggi» Hofmann, kam zu Wort. zvg

Apropos: Auch Limmattals U21C-Junioren sind auf Aufstiegskurs. Die Jungspunde führen in der Finalserie gegen Herisau mit 1:0 und können mit einem weiteren Sieg den Sack zumachen. Für Fans: Gespielt wird diesen Samstag in der Reitmenhalle in Schlieren um 16 Uhr.

Noch näher dran an der Promotion ist der Eishockey-Club Urdorf. Ein Punkt aus dem Heimspiel von diesem Samstag gegen die Tessiner des HC Cramosina genügt (los geht’s auf der Kunsteisbahn Weihermatt um 17.15 Uhr), und die «Stiere» schaffen den Aufstieg in die 2. Liga. «Das ganze Dorf wird am Samstag in der Halle sein. Wir werden es krachen lassen», versprach letzten Sonntag ein Limmattaler Schlachtenbummler nach dem wichtigen Auswärtssieg gegen Winterthurs 2. Mannschaft.

Der 1941 gegründete Traditionsklub EHC Urdorf erlebte in den vergangenen 82 Jahren viele Tief- und Höhepunkte. Im Februar 1995 beispielsweise machten sich die «Stiere» daran, die Rückkehr in die 1. Liga anzupeilen. Ein Jahr zuvor stieg man erstmals in der Eishockey-Neuzeit aus der damals dritthöchsten Spielklasse ab. Ich berichtete schon in jener Zeit über den Limmattaler Sport und war mittendrin statt nur dabei. Die Stars auf der noch offenen «Kunschti» hiessen Marco Pina, Hans Peter Luzi, Hani Weber, Guido Fluri und Daniel Hauser.

Eine Whatsapp-Nachricht versetzte mich vor ein paar Tagen in diese alten Zeiten zurück. «Guata Abed Ruedi. Ich sende Dir ein Estrich-Fundstück. Gruss Hans Peter», stand da geschrieben. Der Absender: Hans Peter Luzi, damals zusammen mit seinem Bündner Kumpel Pina einer der Sniper der Liga.

Das «Estrich-Fundstück» bestand aus Zeitungsartikeln des «Limmattaler Tagblatts», datiert vom 17. Februar 1995. «EHC Urdorf: auf zum Marathon in die 1. Liga!» lautete der Titel. Trotz lamentablen Auftritten in den letzten Partien der regulären Meisterschaft versprach Trainer Hampe Vetsch: «Wir werden mehr kämpfen als zuletzt.»

Das taten die Urdorfer. Nach sechs Partien in 15 Tagen – Playoffs gabs damals im Amateursport noch nicht – schafften sie letztmals in der Vereinsgeschichte den Sprung in die 1. Liga. «Sie haben mich aus Luzern geholt, damit ich sie zum Aufstieg schiesse», erinnert sich der inzwischen 54-jährige Luzi. Die Arbeit wurde wie erhofft erledigt. Nach drei Saisons bei Orange-Schwarz verabschiedete er sich wieder aus dem Limmattal. Anders als sein damaliger kongenialer Sturmpartner Pina kehrte er in seine Bündner Heimat zurück. Und fiebert dieser Tage wieder einem Aufstieg entgegen: Sein EHC Arosa spielt um die Promotion in die Swiss League und damit um die Rückkehr ins Profi-Eishockey.

Zurück ins Limmattal: Auch auf Aufstiegskurs sind unsere Ballkünstler in den verschiedenen Ligen. Der FC Dietikon und Oetwil-Geroldswil führen ihre Meisterschaftsgruppen an, Schlieren liegt nur einen Punkt hinter dem Leader und Uitikon deren zwei. Bereits die Promotion geschafft haben Schlierens Faustballer. Sie spielen künftig in der Nationalliga A. Dies dank dem Rückzug eines anderen Klubs. Aber das ist nur eine Randnotiz.

Ich wünsche allen aktiven und passiven Sporttreibenden ein erfolgreiches Wochenende.

