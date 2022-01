Inteam Corona, du bremst uns nicht mehr aus! Dieses Jahr wird gefeiert Genug mit Absagen von Festen! 2022 wird im Limmattaler Sport gefeiert wie schon lange nicht mehr. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch die Dietiker Bocciaspielerinnen und Bocciaspieler haben heuer guten Grund für eine zünftige Feier. Yvonne Stampfli/Archiv

Wie halten Sie es persönlich mit dem Feiern von Geburtstagen? Sind Sie eher der Typ, der jedes Jahr Freunde, Familie und Arbeitskollegen zu einer Sause einlädt? Oder eher der Typ, der kein grosses Aufheben um sein jährlich wiederkehrendes Wiegenfest macht? So wie es beispielsweise Karl Frehsner hält, die Schweizer Ski-Legende aus Dietikon. «Warum feiern?», sagte der 82-jährige Österreicher einmal in einem Interview, «ich werde einfach wieder einen Tag älter sein.» Recht hat der gute Mann!

In der Limmattaler Sportszene stehen dieses Jahr auch ein paar Geburtstage respektive Jubiläen an. Da wäre einmal der Fussballclub Schlieren, der am 21. März 1921 gegründet worden ist. Wegen Corona mussten die Schlieremer die fürs vergangene Jahr geplanten Festivitäten verschieben und werden nun, so ist es zumindest geplant, diesen Sommer den 101. Geburtstag feiern. Bleibt nur zu hoffen, dass das Männerteam bis dann den drohenden Abstieg in die 3. Liga noch verhindern kann. Und wer weiss, vielleicht schaffen die NLB-Frauen das Husarenstück und erreichen im Schweizer Cup den Final.

Ebenfalls feiern werden heuer die Urdorfer Eishockeyaner. Der EHC Urdorf, 1941 im Restaurant Pappel gegründet, war im letzten Jahr wie die Schlieremer Fussballer ein Opfer von Corona, alle geplanten Feierlichkeiten mussten ins 2022 verschoben werden. So auch der «Abend für die Bevölkerung», an welchem alle Interessierten bei freiem Eintritt ein Spiel des Fanionteams schauen dürfen und mit einer gratis Bratwurst verköstigt werden. Durchaus möglich, dass die «Stiere» nicht nur das 81-Jahr-Jubiläum feiern können, sondern gleichzeitig auch noch die Rückkehr in die 2. Liga. Wer Vereinspräsident Daniel Bucher und seine Truppe kennt, weiss: Dann würde auf der Weihermatt so richtig die Post abgehen.

Der Boccia-Club Dietikon entstand 1972 aus einer Fusion der beiden Klubs Unione und Libertas. Die einen sollen politisch links, die andern rechts gestanden haben, so die Überlieferung von Zeitzeugen. Nun denn, seit 50 Jahren existiert der kleine, aber feine Verein mit seiner Anlage an der Bohnackerstrasse unweit der Dietiker Stadthalle und erfreut sich immer noch bester Gesundheit. Allora, cari amici: buon compleanno!

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen