Inteam Ball, Wurst und rote Karten – es ist angerichtet Nach nur einer Runde ist die regionale Fussballsaison bereits voll lanciert. Die einen Akteure schiessen Tore, andere fliegen vom Platz – und die Fans fachsimpeln am Spielfeldrand. Ruedi Burkart 03.09.2021, 13.50 Uhr

Ansteckende Spielfreude: Die Dietiker Bondoy Itoko (links) und Pa Modou feiern den Sieg zum Saisonstart über Einsiedeln. Michael Würtenberg

Die Fussballsaison 2021/22 hat für die Limmattaler Kicker vor einer Woche mit dem Start in die neue Meisterschaft begonnen. Endlich haben Spieler und Fans ihr liebstes Spielzeug zurück. Der Ball rollt wieder. Natürlich zeichnen sich noch keine Tendenzen ab nach den ersten 90 Minuten plus Nachspielzeit.

Und dennoch: Für Gesprächsstoff unter den Beobachtern der Szene sorgten die ersten Partien trotzdem. Es gibt bei einer Bratwurst vom Grill über Positives wie auch über weniger Erbauliches zu diskutieren. Und der Mitteilungsbedarf ist gross, zu lange sind keine Partien mehr gespielt worden.

Zu den positiven Aspekten der ersten Meisterschaftsrunde. Höchst erfreulich war beispielsweise zu sehen, wie die runderneuerte und verjüngte Mannschaft des FC Dietikon in die 2.-Liga-Inter-Saison gestartet ist. Mit viel Elan, jugendlichem Spielwitz und einer gehörigen Portion Selbstvertrauen rangen die Limmattaler den ultradefensiv agierenden Gegner aus Einsiedeln mit 1:0 nieder. Dass ausgerechnet mit Pa Modou der 31-jährige «Pa» der Truppe das Tor des Spiels erzielte, passte perfekt ins Drehbuch. Bleibt zu hoffen, dass die Dietiker auch weiterhin so forsch auftreten.

Auch eine Liga tiefer gibt’s Erfreuliches zu berichten. Die beiden 2.-Ligisten Schlieren und Urdorf gewannen ihre Partien und legten einen Start nach Mass hin. Mit einer unschönen Ausnahme allerdings. Bei den «Stieren» sah Oguzhan Tazegün im Spiel gegen United Zürich kurz vor Schluss die rote Karte. Er wurde vom Verband für vier Wettbewerbsspiele gesperrt.

Zum ersten Revierderby der Saison kommt es diesen Sonntag in Dietikon. Auf der Dornau treffen um 11 Uhr der Aufsteiger Dietikon II und Engstringen aufeinander. Die Bezirkshauptstädter – sie sind mit einer Niederlage in die Saison gestartet – müssen im prestigeträchtigen Nachbarschaftsduell auf Furkan Kilinc verzichten. Grund: Beim 0:1 gegen Blue Stars II ging der Dietiker eine Spur zu forsch an die Sache ran und wurde nur 25 Minuten nach seiner Einwechslung vom Ref auch schon des Feldes verwiesen. Kilinc muss fünf Partien zuschauen.

Sie sehen, liebe Leserinnen und Leser, die Fussballsaison im Limmattal ist lanciert. Ich wünsche Ihnen an diesem herrlichen Spätsommer-Wochenende einen interessanten Matchbesuch. Auf welchem Platz und in welcher Liga auch immer.