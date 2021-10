Auch das noch, der «MVP» der Junioren wird gesucht

Inteam-Kolumne Auch das noch: Jetzt gibt's bald den «MVP» der Junioren Am Dietiker Hallenturnier für Fussball-Junioren um den Bolliger Cup wird erstmals der «wertvollste Spieler» ausgezeichnet. Ich hätte da eine Idee, welche Kriterien die Verantwortlichen in die Wertung einfliessen lassen könnten. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 22.10.2021, 11.12 Uhr

So soll es sein: die jüngsten Nachwuchsfussballer aufgeweckt und mit Spass im Training.

Ruedi Burkart

Vor einiger Zeit war ich als Juniorentrainer bei einem Fussballklub aktiv, der damals noch in der Challenge League spielte. Die Arbeit mit den jüngsten Fussballern – Mädchen hatten wir damals keine – machte mir und meinem Trainerkollegen mächtig Spass.

Am Mittwochnachmittag tobten sich die acht- und neunjährigen Jungs auf dem Kunstrasen aus, am Wochenende spielten wir Turniere. Es war das wunderbare Alter, in welchem sich die Kleinen noch mitfreuten, wenn der Mitspieler, der in gewisser Weise ja ein Konkurrent auf einen Platz im Team war, einen herrlichen Treffer erzielte.

Das Schlagwort damals war «Rotieren». Jeder soll auf jeder Position spielen, abwechselnd im Tor oder auf dem Feld, einmal defensiv, dann offensiv. In der vereinsinternen Weiterbildung wurden wir Juniorentrainer angehalten, ja nicht auf Resultat zu spielen. «Bei uns geht es um Ausbildung, nicht ums Gewinnen», war die allgemeine Doktrin. Das äusserte sich dann beispielsweise so, dass ich unseren Goalgetter bei Halbzeit vom Feld holte, ihm die Goalie-Handschuhe anzog und ihn ins Tor stellte. Der bisherige Goalie durfte sich dann im Angriffszentrum versuchen. Gewonnen haben wir damals tatsächlich nicht jede Partie.

Ich gebe es zu, verstanden haben die Kinder diese «Rotationen» nicht immer, die Eltern fast gar nie. Und, unter uns gesagt, bei Spielen gegen unsere Nachbarklubs haben wir Trainer die «verbindlichen Vorgaben» des Vereins sehr grosszügig ausgelegt. Aber die Richtung war klar und wurde von uns mitgetragen: Je jünger die Nachwuchsspielerinnen und -spieler, desto weniger Druck soll auf sie ausgeübt werden. Spielen und spielen lassen, das muss die Devise sein. Da sind sich wohl alle einig. Wer weiter im Fussball bleibt, der kriegt den Leistungsdruck noch früh genug zu spüren.

Dass die Fussballklubs mit der Zeit gehen müssen, das ist auch kein Geheimnis. «Die Konkurrenz schläft nicht», sagte mir kürzlich Pascal Stüssi, der Vizepräsident des FC Dietikon und «Tätschmeister» des grossen Hallenturniers in der Stadthalle von Mitte Januar 2022. Und so hoben die Bezirkshauptstädter eine Wertung aus der Taufe, welche ich in dieser Form noch nie bei einem Junioren-Hallenturnier gesehen habe: Ausgezeichnet wird der «MVP» (Most Valuable Player, also der wertvollste respektive wichtigste Spieler) pro Kategorie. Mit anderen Worten: Bereits bei den elf- und zwölfjährigen Jungs wird der «Cristiano Ronaldo des Turniers» ausgezeichnet.

Laut Stüssi muss dieser «MVP» nicht zwingend derjenige Feldspieler sein, der am meisten Tore erzielt oder der technisch am versiertesten ist. Es könne auch ein Torhüter ausgezeichnet werden, der ein sehr gutes Turnier zeigt. Die genauen Kriterien würden noch erarbeitet, so Stüssi weiter. Von dieser Idee kann man halten, was man will. Revolutionär ist sie ganz bestimmt, und sicher auch gut gemeint. Als ein Kriterium könnte ich mir vorstellen, dass man bei der «MVP»-Rangliste berücksichtigt, wie respektvoll sich die Spieler gegenüber Mit- und Gegenspielern verhalten und wie sie die Entscheide des Schiedsrichters akzeptieren. Und wie sauber sie nach Turnierende die Garderobe hinterlassen. Also quasi der «MVP des Respekts und Anstands».

