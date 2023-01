30 Jahre beim «Limmi»: Nasse Kleider und blonde Haare

Inteam 30 Jahre beim «Limmi»: Nasse Kleider, blonde Haare und noch vieles mehr Während drei Jahrzehnten habe ich auf der Sportredaktion der «Limmattaler Zeitung» vieles erlebt. Hier ein paar Anekdoten aus der Anfangszeit. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

«Die Zeit vergeht zu schnell.» Diesem Zitat von Sylvester Stallone alias Rocky Balboa möchte ich nichts mehr beifügen. Als ich kürzlich auf der Urdorfer Kunsteisbahn mit einem ehemaligen Vorstandsmitglied des EHC Urdorf ins Plaudern gekommen bin, schwelgten wir in der «guten alten Zeit» des Eishockeyklubs. Lange ist’s her.

Jeder gab die eine oder andere Episode zum Besten, mit der Zeit überboten wir uns quasi mit den Erinnerungen. Unvergessen: das legendäre Fest nach dem Wiederaufstieg in die 1. Liga im Jahr 1995, welches damit begann, dass mich die beiden Spieler Marco Pina und Hans Peter Luzi unter dem Gelächter von Trainer Hampe Vetsch in Kleidern unter die Dusche stellten. Dann liessen wir den direkten Wiederabstieg und das folgende finanzielle Debakel nochmals aufleben. Wie auch die temporäre Auflösung der 1. Mannschaft im Jahr 1999 und die Überdachung der Weihermatt im Jahr 2011. Wir diskutierten natürlich auch ausführlich die Gegenwart mit dem vielversprechenden Lauf des 3.-Liga-Teams, welcher im Frühling mit dem nächsten Aufstiegsfest enden soll.

1995: Der EHC Urdorf steigt in die 1. Liga auf. Und ich lande unter der Dusche. Hampe Vetsch

Tags darauf kramte ich in einer ruhigen Minute in meinem privaten Fotoarchiv nach alten Bildern. Ich meinte, mich daran zu erinnern, dass ich … Und tatsächlich: Im Ordner mit der Bezeichnung «1998» erspähte ich das Bild, welches man getrost als «Verbrechen auf Fotopapier» bezeichnen darf.

Es zeigt mich an einem Sonntagvormittag auf der Sportanlage Hardhof im Gespräch mit dem damaligen FC-Dietikon-Trainer Fredi Iten. Grad eben ist das 3.-Liga-Spitzenspiel zwischen Inter Club und dem FCD zu Ende gegangen, die Fans sind bereits von dannen gezogen und ich unterhalte mich mit Iten.

Irgendjemand hat von dieser Unterhaltung ein Foto geschossen. Es zeigt mich mit blondem Haar. Sagenhaft. In jener Zeit war das total in Mode. Heutzutage tätowieren sich die Leute den Körper zu, Ende der 1990er-Jahre bleichten sie ihre Haare mit Wasserstoffperoxid.

1998: FC-Dietikon-Trainer Fredi Iten im Gespräch mit dem blondierten LT-Sportredaktor Ruedi Burkart. zvg

Andere Trends haben sich länger gehalten. Damals kam eine Sportart mit der Bezeichnung Unihockey immer mehr auf. In der Urdorfer Zentrumshalle spielten die Frauen des damaligen UHC Urdorf gar in der Nationalliga B. Die Limmattaler gehörten zu den Pionieren im Land, gründeten sie ihren Verein doch bereits 1983 und damit noch zwei Jahre vor dem Entstehen des nationalen Verbands. Ich geb's hier offiziell zu, lange Zeit sagte mir dieser Sport wenig.

Doch mit den Jahren wuchs auch bei mir die Begeisterung für das Spiel mit Stock und Plastikball. Mittlerweile agiert das Limmattal in Form von GC-Verteidiger Moritz Mock gar in der Nationalmannschaft. Und, wer weiss, vielleicht gehört Unihockey Limmattal – der Nachfolgeklub des UHC Urdorf – in der nächsten Saison der zweithöchsten nationalen Liga an. Der erstmalige Aufstieg des Vereins in die Nationalliga B wäre ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des gesamten Limmattaler Sports.

Im Januar 1993 habe ich als 23-jähriger Sportredaktor beim damaligen «Limmattaler Tagblatt», kurz «Limmi», angefangen, 30 Jahre später bin ich immer noch dabei. Zwischendurch unternahm ich einen temporären Abstecher in den Aargauer und Zuger Kosmos. Aber dann bin ich doch wieder retour gekommen. Ich bin und bleibe im Herzen ein Limmattaler. Auch wenn ich, man möge mir das verzeihen, noch nie eine ZH-Nummer an meinem privaten Auto hatte.

