Oberengstringen wurde am Samstagabend zum Operndorf

Institut Stimmkunst Oberengstringen wurde am Samstagabend wieder zum Operndorf Das Institut Stimmkunst von Vera Wenkert lud zum szenischen Konzert in die Reformierte Kirche – elf Sängerinnen und Sänger aus neun Nationen nahmen dafür weite Wege auf sich. Angelo Kunz 13.06.2022, 05.00 Uhr

Einige der angehende Opernsängerinnen und Opernsänger waren vor weit her angereist. Angelo Kunz

Am Samstagabend war es wieder so weit: Angehende und bereits gestandene Opernsängerinnen und Opernsänger des Oberengstringer Instituts Stimmkunst von Vera Wenkert boten in einem szenischen Konzert Highlights aus Opern und Operetten. Dieses Jahr waren etwas längere Stücke dabei und auch manchmal etwas düstere, im Gegensatz zu der eher leichten Kost in den letzten paar Jahren. Dabei kamen Opernliebhaber voll auf ihre Kosten.