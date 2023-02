Dietikon Die Stadt Dietikon fährt jetzt noch mehr elektrisch – und die Werke sollen künftig selber Strom produzieren Nun ist auch das letzte der vier vom Stadtrat Dietikon genehmigten zusätzlichen Elektrofahrzeuge für die Dietiker Infrastrukturabteilung in Betrieb. LiZ 16.02.2023, 17.30 Uhr

Das letzte der vier neuen vom Stadtrat genehmigten Elektrofahrzeuge für die Infrastrukturabteilung ist in Betrieb genommen worden. zvg

Jetzt verfügen die Bereiche Gas- und Wasserversorgung, Abfallwesen und Grünanlagen der Stadt Dietikon über je mindestens ein vollelektrisches Fahrzeug, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Der Stadtrat hatte laut Mitteilung im Frühling 2022 den Ersatz respektive die Beschaffung von vier E-Fahrzeugen für die Infrastrukturabteilung genehmigt und somit die E-Mobilität in der Verwaltung vorangetrieben. Nun wurde das letzte der vier genannten Fahrzeuge in Betrieb genommen.