Dietikon 22-jähriger schrottet in der Kurve den Ferrari Bei einem Verkehrs­unfall mit einem Ferrari ist ­grosser Sachschaden ent­standen; verletzt wurde aber niemand. 01.06.2021, 11.48 Uhr

So sieht der Ferrari aus, nachdem sein Heck in eine Mauer an der Dietiker Überlandstrasse geknallt ist. zvg/Kapo ZH

Ein 22-jähriger Mann war am Samstagabend kurz vor 19 Uhr mit einem Sportwagen – ein Ferrari, wie das Polizeifoto zeigt – auf der Überlandstrasse unterwegs. Er fuhr in Richtung Spreitenbach. Ausgangs der Rechts­kurve, auf der Höhe der Einmündung der Weiningerstrasse, geriet das Fahrzeug ­wegen überhöhter ­Geschwindigkeit ins Schleudern und ­prallte rückwärts gegen eine Mauer, wie die ­Kantonspolizei am Sonntag ­mitteilte.