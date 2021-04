Hombrechtikon Nach dem Seebueb- gibt es jetzt auch ein Seemeitli-Bier Bisher kannte man am Zürichsee nur die Seebueb-Biere. Nun haben die Brauer aber ein erstes Getränk unter der Marke «Seemeitli» lanciert. Der Unterschied ist gross. Stephan Germann 19.04.2021, 05.00 Uhr

Der Geschäftsführer der Brauerei Seebueb Ueli Merz, links, und sein Braumeister Matthias Bosshard stossen mit ihrem neuen Seemeitli-Bier an. Sabine Rock

Man kennt ihn gut am Zürichsee, den Matrosen im hellblau gestreiften Outfit. Er grüsst vom Etikett auf den Flaschen der sogenannten Seebueb-Biere. Seit bald drei Jahren produziert eine Brauerei aus Hombrechtikon unter diesem Namen eine ganze Palette an verschiedenen Malzgetränken. Und bereits genauso lange müssen sich die Brauer immer dieselbe Frage anhören: «Und wann macht ihr ein Bier für die Seemeitli?»

Jetzt ist es endlich so weit: Seit Ende 2020 ist das erste Seemeitli-Bier erhältlich. «Wir haben uns lange schwergetan mit der Frage, was denn ein typisches Seemeitli-Bier wäre», erklärt Geschäftsführer Ueli Merz. Klar sei nur gewesen, dass sie keines dieser süssen Biere mit Fruchtgeschmack wie das bekannte Eve-Bier von Feldschlösschen produzieren würden, bei denen man den Alkohol kaum spürt.

Ein erster Versuch mit dem Trendgetränk Hard-Seltzer, eine Mischung aus Wasser mit Kohlensäure, Geschmack und Alkohol, konnte die See-Brauer nicht überzeugen. Im letzten Herbst hatten sie dann aber die zündende Idee: Sie würden unter dem Namen Seemeitli eine Edelbier-Linie entwickeln. Im Dezember ging das erste Produkt auf dem Markt, genannt «Takatuka»: ein Schaumbier in der Champagnerflasche mit Korken.



Ideales Getränk zum Anstossen

Ein freches Mädchen mit roten Zöpfen grüsst von der Etikette des «Takatuka», als Vorbilder für den Grafiker dienten die Tochter von Merz und Pippi Langstrumpf. «Seemeitli sind selbstbestimmt und anspruchsvoll», sagt Merz. Deshalb passe ein Edelbier gut zu ihnen.

«Wir nennen es Schaumbier, denn es hat mit ungefähr 12 Volumenprozent gleich viel Alkohol wie ein Schaumwein.»

Das Bier wird im belgischen «Bière brut»-Stil gebraut und mit Champagnerhefe vergoren. Dadurch ist es sehr gehaltvoll im Geschmack, hat aber eine feinere Perlage als Bier, also kleinere Luftbläschen, wie etwa ein Champagner.

Vorbild für die Etikette des «Takatuka» waren Pippi Langstrumpf und die Tochter von Geschäftsführer Merz. stg

Das «Takatuka» sei das perfekte Mitbringsel und ideal zum Anstossen, findet Merz. Seit das neue Bier Mitte Dezember lanciert wurde, laufe es sehr gut. Der Geschäftsführer glaubt, dass es vielerorts den Weg unter den Christbaum gefunden hat. Vor allem von Frauen höre er, dass sie das Spezialbier gerne kaufen. Auf das «Takatuka» werden denn auch weitere Seemeitli-Biere folgen. Die nächste Sorte für die Edellinie soll im Herbst trinkbereit sein.

Bei einer Degustation fällt dem Schreibenden vor allem auf, wie süss das Bier ist. Durch die Kombination mit dem hohen Alkoholgehalt wirkt das Bier eher schwer. Der Schreibende gibt Merz recht, es handelt sich in keiner Weise um ein leichtes Getränk mit Fruchtgeschmack, wie es oft für die Zielgruppe der Frauen produziert wird. Im Vergleich zu Champagner ist das Seemeitli-Bier wuchtiger, aber geschmacklich auch weniger fein. Dass sich das Bier vor Weihnachten gut verkauft hat, kann sich der Schreibende gut vorstellen, es passt für ihn eher in die kalte Jahreszeit und zu einem deftigen Essen.



«Gümeler» für nächsten Sommer geplant

Die Brauer aus Hombrechtikon haben in den letzten drei Jahren eine breite Produktpalette entwickelt. «Takatuka» ist schon das 14. Bier im Sortiment. «Wie bei anderen Brauereien läuft auch bei uns das helle Lager-Bier am besten, dann das Pale Ale, IPA und das Pils», sagt Merz. Dem Sortiment werden regelmässig weitere Produkte hinzugefügt, unter anderem saisonale Getränke wie ein Sommerbier und eine Winterspezialität.

Wenn die Bierbrauer eine neue Sorte entwickeln, lassen sie sich von den eigenen Vorlieben leiten. «Was wir gerne haben, mögen andere Bierliebhaber auch», ist Merz überzeugt. Der Braumeister Matthias Bosshard weiss, welche Zutaten es braucht, damit die Biere so schmecken, wie er und seine Mitstreiter es sich vorstellen. Dann wird getestet und allenfalls das Rezept angepasst. Für diesen Sommer ist ein Bier mit Zitronengeschmack geplant, der «Gümeler», umgangssprachlich für Rennvelofahrer. Und ein Spezli namens «Heimethafe», gebraut aus Gerste und Hopfen, die von einer Bauernfamilie in Uetikon angebaut werden. Die Namen für die Biersorten haben alle etwas mit dem Leben am See, im See oder auf dem See zu tun.

Die Biere aus der Brauerei Seebueb sind nicht nur beliebt, sondern haben auch schon einige Preise gewonnen, unter anderem Goldmedaillen für das Pale Ale und das Porter-Bier am «Meininger’s International Craft Beer Award 2019». «Die Auszeichnungen sind eine schöne Wertschätzung, die ersten haben wir gewonnen, als es uns noch nicht einmal ein Jahr gab», sagt Merz.



Erhältlich sind die Produkte der Brauerei Seebueb bei verschiedenen Getränkehändlern in der Region. Oder direkt im Brauereiladen jeweils freitags von 16 Uhr bis 19 Uhr und samstags von 10 Uhr bis 14 Uhr. www.seebueb-bier.ch