Hola Argentina: Silvester- und Neujahrsfeier in Argentinien

¡Hola Argentina! (16) Regen und viel zu frühe Neujahrswünsche – das neue Jahr startet trotzdem wunderschön Nadia Ehmann aus Dietikon absolviert ein Austauschjahr in Argentinien. Hier berichtet sie von ihrem Abenteuer. In ihrer neusten Kolumne erzählt sie, wie der Übergang ins neue Jahr trotz regnerischem Wetter gelungen ist. Nadia Ehmann* Jetzt kommentieren 03.01.2023, 16.00 Uhr

In Argentinien wird Silvester noch viel mehr gefeiert, als in der Schweiz. Die Feuerwerke sind trotzdem bescheidener. (Symbolbild) Ian Schneider / unsplash

Meine Familie und Freunde haben mir aus der Schweiz Glückwünsche fürs neue Jahr geschickt. Vier Stunden zu früh für mich in Argentinien.

Silvester ist hier ein besonderer Anlass, viel wichtiger als Weihnachten. Meine Gastmutter hatte extra unsere weisse Kleidung gewaschen. Denn hier ist es Tradition, an Silvester Weiss zu tragen. Zu essen gab es natürlich Asado. Mit Brot, Salaten und Vitel Toné (so wird hier Vitello tonnato genannt). Die ganze Familie sass draussen im Garten, aber nach dem Essen mussten wir vor dem Regen flüchten. Rund zwanzig Personen zwängten sich im kleinen Wohnzimmer um den runden Tisch.

Obwohl Neujahr sozusagen ins Wasser fiel und es viel kälter war als sonst, war es ein super Abend. Zehn Minuten vor Jahresbeginn wurden alle nervös. Gläser wurden vorbereitet für Champagner und Orangensaft und alle zählten die Minuten bis zum neuen Jahr. Im ganzen Durcheinander hatten wir aber leider vergessen, unter den Tisch zu kriechen. Eigentlich ist das eine lustige Tradition, die Glück bringen soll.

Feuerwerk – obwohl es eigentlich verboten wäre

«Tres, dos, uno, feliz año nuevo!» Alle umarmten sich und stiessen an. In solchen Momenten fühle ich mich, als wäre ich ein richtiger Teil dieser Familie, und ich habe das Gefühl, dass ich alle schon viel länger als nur fünf Monate kenne.

Danach ging es dann doch nochmals nach draussen, um Feuerwerk abzulassen. Anders als in der Schweiz ist dies in meiner Stadt Arroyito – und auch in vielen anderen argentinischen Städten – aber gar nicht erlaubt. Trotzdem wollen viele nicht darauf verzichten. Es wird aber schon viel weniger Feuerwerk abgelassen als in der Schweiz. Und wenn, dann meistens nur kleine Böller und Wunderkerzen, keine grossen Raketen und Batterien.

Nach dem Feuerwerk gab es noch Dessert. Unter anderem assen wir in Schokolade eingetauchte Nüsse und ­Panettone. Letztere werden hier das ganze Jahr über in den Supermärkten angeboten und konsumiert.

Vollgegessen, müde und glücklich endete der Abend um drei Uhr nachts. Ich wünsche allen in der Schweiz ein schönes neues Jahr mit vielen interessanten Erlebnissen. Wobei ich damit vielleicht etwas spät bin.

* Nadia Ehmann (17) aus Dietikon ist Schülerin der Kanti Limmattal und freie Mitarbeiterin der «Limmattaler Zeitung». Hier berichtet sie von ihrem Austauschjahr im argentinischen Arroyito.

