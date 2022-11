¡Hola Argentina! (9) Wo Pampa und Meer sich begegnen: Unterwegs in Patagonien Nadia Ehmann aus Dietikon absolviert ein Austauschjahr in Argentinien. Hier berichtet sie von ihrem Abenteuer. Diesmal erzählt sie davon, wie sie zu einer 17-tägigen Reise nach Patagonien aufbrach und dort Wale beobachten konnte. Nadia Ehmann* Jetzt kommentieren 01.11.2022, 11.43 Uhr

Patagonien gilt als eine der schönsten Gegenden der Welt und ist ein sehr beliebtes Reiseziel. Gustavo Moreno / unsplash

Letzten Donnerstag ging es endlich los. Meine Gasteltern fuhren mich mit dem Auto nach Córdoba, dem Startpunkt unserer Reise. «Du musst mir unbedingt Fotos schicken und mich mal per Facetime anrufen», sagte meine Gastmutter. Sie schien nervöser zu sein als ich selbst.

Mit anderen Austausch­schülern bin ich nun also auf einem Trip durch Patagonien, um für 17 Tage den Süden von Argentinien zu erkunden. Im Reisebus, der etwa 50 Plätze aufweist, fuhren wir den ganzen restlichen Tag und die Nacht, um möglichst früh in Puerto Madryn, einer Stadt am Meer, anzukommen, um sie und ihre Klippen ­be­sichtigen zu können.

Die Grösse von Argentinien beeindruckt mich immer wieder. Man kann über fünf Stunden lang fahren und es ist weit und breit nichts zu sehen ausser eine ebene Graslandschaft bis zum Horizont, mit vielen Kleinbüschen oder Feldern. Kurz: Man ist in der Pampa. Mit etwas Glück sieht man ab und zu Schafe oder Guanakos, die zur Gattung der Lamas gehören.

Bergtour und Walbeobachtung am gleichen Tag

Am zweiten Tag fuhren wir zur Península de Valdés. Die Halbinsel ist ein Naturreservat, eine atemberaubende Landschaft wie in einem Bilderbuch. Meer und Berge sind in einem Bild vereint. Es ist der perfekte Ort für alle, die sich nicht zwischen Meer und Bergen entscheiden können. Für einen besseren Ausblick wanderten wir auf die Berge. Ich rutschte mehrmals fast aus auf dem Sandboden, der mit kleinen Büschen und Blumensträuchern bedeckt ist.

Nach dem Mittagessen stiegen wir auf Boote, um Seerobben und Bartenwale zu sehen. Die Einzelgänger treffen sich in diesen Monaten hier, um sich fortzupflanzen und sich um die Jungen zu kümmern. Die tonnenschweren Tiere sind von vielen kleinen weissen Schalentieren besiedelt. Diese Symbiose halte schon seit Millionen Jahren, erzählte uns der Kapitän, während wir aufs Meer rausfuhren.

Auch im Meer vor der Küste Patagoniens gibt es einiges zu sehen. Maxi Jonas / Keystone

Die Ozeanriesen waren in ihrer natürlichen Umgebung sehr beeindruckend. Sie schwammen mehrmals unter unserem Boot hindurch und ihre Wasserfontänen stiegen meterweise in die Luft. Ich bin unglaublich froh, das ich dies erleben durfte und freue mich schon auf die nächsten Tage.

* Nadia Ehmann (16) aus Dietikon ist Schülerin der Kanti Limmattal und freie Mitarbeiterin der «Limmattaler Zeitung». Hier berichtet sie von ihrem Austauschjahr im argentinischen Arroyito.

