¡Hola Argentina! – Ich bin berühmt

¡Hola Argentina! (8) «Ich bin berühmt» – und demnächst vielleicht im argentinischen Radio zu hören Nadia Ehmann aus Dietikon absolviert ein Austauschjahr in Argentinien. Hier berichtet sie von ihrem Abenteuer. Diesmal erzählt sie davon, wie sie ein Angebot erhielt, im Radio über die Schweiz zu erzählen. Nadia Ehmann* Jetzt kommentieren 25.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Austauschschülerin Nadia Ehmann aus Dietikon ist in Arroyito eine kleine Berühmtheit. Als Austauschschülerin fällt sie einfach auf. Valentin Hehli

Letzten Mittwochabend strömten immer mehr Personen in die Schulaula in Arroyito. Einige meiner Mitschüler checkten nochmals nervös, ob alles an seinem richtigen Ort stand. Es war der Abend, an dem alle ihre ausgewählten Themen, über die sie das ganze Semester recherchiert hatten, präsentieren mussten.

Alle hatten kleine Tische aufgestellt, auf denen meist etwas zu essen stand sowie Dekoration, die zum jeweiligen Thema passte. Die Besucherinnen und Besucher, mehrheitlich Eltern, liefen von Tisch zu Tisch, diskutierten mit den Schülerinnen und Schülern und stellten da und dort die eine oder andere Frage.

Die meisten Leute hörten auch mir gespannt zu, als ich über die Agrikultur in der Schweiz und die Unterschiede zu Argentinien berichtete. Einige waren richtig begeistert, dass ich von einem anderen Land kam, und wollten ein Foto mit mir machen. Eine Frau bot mir sogar an, mal zu ihrer Arbeit mitzukommen und ein bisschen im Radio über die Schweiz zu erzählen und was mir hier in Argentinien gefällt.

Alle kennen sich hier

«Ich bin berühmt», sage ich immer aus Spass zu meinen Kollegen. Hier kennen sich aber auch einfache alle. Obwohl Arroyito nur etwa 22'000 Einwohner aufweisen kann, bekommt es sofort jeder mit, wenn jemand an einen speziellen Ort in die Ferien geht, jemand einen Unfall hatte oder eben eine Austauschschülerin in der Stadt lebt.

Alles anzeigen

Die meisten erfahren dies, wenn sie mit ihren Kollegen, den Mitarbeitenden im Supermarkt oder einer Bekannten plaudern, oder auch durch die Sozialen Medien. Instagram und Facebook sind hier sehr oft verbreitet, auch bei den etwas älteren Generationen. Man postet fast täglich etwas in seine Story und verkauft alle möglichen Dinge im Internet, wie zum Beispiel Bohrmaschinen, Handys und Kleider. Man informiert auch über die Menükarte im Restaurant, die Preisliste in einem Kleidergeschäft oder eben auch darüber, welche Veranstaltungen in der Schule stattfinden.

Im Grossen und Ganzen war es ein gelungener Abend. Trotz der anfänglichen Nervosität verstanden die Leute meinen improvisierten spanischen Text, es gab zu essen und wer weiss, vielleicht hört man mich ja in nächster Zeit schon bald mal im Radio.

* Nadia Ehmann (16) aus Dietikon ist Schülerin der Kanti Limmattal und freie Mitarbeiterin der «Limmattaler Zeitung». Hier berichtet sie von ihrem Austauschjahr im argentinischen Arroyito.

Die Argentinische Republik zählt etwas mehr als 47 Millionen Einwohner. Keystone

Klicken Sie hier um alle ¡Hola Argentina!-Artikel zu lesen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen