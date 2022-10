¡Hola Argentina! – Ein Aufruf zur Dankbarkeit

¡HOLA ARGENTINA! (7) Da lebt jemand im Haus mit den kaputten Fenstern und Türen – ein Aufruf zur Dankbarkeit Nadia Ehmann aus Dietikon absolviert ein Austauschjahr in Argentinien. Hier berichtet sie von ihrem Abenteuer. Diesmal geht es um die Privilegien, die sie besitzt. Nadia Ehmann* Jetzt kommentieren 17.10.2022, 16.00 Uhr

Nadia Ehmann ist eine Austauschschülerin aus Dietikon. In Argentinien macht sie sich Gedanken über die Privilegien, die sie geniesst. Bild: upixa / Valentin Hehli

In Argentinien ist mir viel mehr bewusst geworden, welchen Wohlstand wir in der Schweiz haben. Klar, früher wusste ich das auch schon, aber hier werde ich fast täglich damit konfrontiert. So wie kürzlich, als mir meine Gastfamilie auf dem Weg zum Ferienhaus ein verlassenes altes Schulhaus zeigen wollte. Es stellte sich heraus: Das Haus ist gar nicht verlassen. Stattdessen lebt eine sechsköpfige Familie darin.

Es war null isoliert. Ich will mir nicht vorstellen, wie kalt es im Winter wird. Als wir ins Haus gingen, war es sehr düster, nur ganz wenig Licht schien durch die kaputten Fenster und Türen. Rechts lag ein Klassenzimmer, das zum Hühnerstall umfunktioniert wurde. Am Boden lagen alte Plastikflaschen und Dosen im wenigen Streu und dem Kot der Tiere. Weiter gab es einen Saal, in dem sie auf dünnen Matten auf dem Boden schliefen. In allen Räumen und auch im Garten lag Abfall.

Ein Mädchen mit einer schlimmen Wunde im Gesicht spielte mit den Hunden und einer Dose, die sie als Ball benutzte. Ihre Kleider waren dreckig und die Augen schimmerten blass, als sie zu uns hochschaute. Diese Familie kann sich keine ärztliche Versorgung leisten. Auch wenn die Schule hier obligatorisch ist, wird sie wohl nie zur Schule gehen. Der Weg ohne Auto in die nächstgelegene Stadt ist zu weit.

Ein Aufruf für mehr Dankbarkeit und Wertschätzung

In diesen Momenten fühle ich mich hilflos und nachdenklich. Auch Schuldgefühle kommen auf. Habe ich es verdient, hier in Argentinien ein Austauschjahr zu machen und in einer so lieben Familie aufgenommen zu werden, während andere sich jeden Tag fragen, ob es etwas zu essen gibt? Ist es gerecht, dass ich so viel Geld und so viele Privilegien besitze und andere nichts?

Ich persönlich kann schlecht etwas an ihrer Situation ändern. Jedoch kann ich mir jeden Tag bewusst machen, was für ein Glück ich habe – auch an schlechten Tagen, wenn ich mich von meinen eigenen Problemen überwältigt fühle. Dies ist ein Aufruf an alle in der Schweiz, einfach mal dankbar zu sein für diesen Tag, den wir erleben können, für das Essen, für unsere Waschmaschine, für die Fähigkeit, das gerade jetzt lesen zu können, für unser Bett und für vieles mehr. Wir sollten das alles wertschätzen.

* Nadia Ehmann (16) aus Dietikon ist Schülerin der Kanti Limmattal und freie Mitarbeiterin der «Limmattaler Zeitung». Hier berichtet sie von ihrem Austauschjahr im argentinischen Arroyito.

Die Argentinische Republik zählt etwas mehr als 47 Millionen Einwohner. Keystone

