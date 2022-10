¡Hola Argentina! – Jeden Tag Ferien

¡Hola Argentina! (6) Lustige Gespräche und beeindruckende Landschaften: «Ich habe hier sozusagen immer Ferien» Nadia Ehmann aus Dietikon absolviert ein Austauschjahr in Argentinien. Hier berichtet sie von ihrem Abenteuer. Diesmal geht es um die beeindruckende Landschaft Argentiniens. Jetzt kommentieren 10.10.2022, 15.57 Uhr

Austauschschülerin Nadia Ehmann aus Dietikon geniesst die Gelassenheit im Alltag in Argentinien. Bild: unsplash / Valentin Hehli

Ich sitze mit meinen beiden Gasteltern, meiner Schwester und ihrem Freund im Auto. Wir stehen schon seit einer gefühlten Ewigkeit im Stau und singen alle den spanischen Song mit, der gerade im Radio gespielt wird. Ich singe, so gut es geht, wenn auch zum Teil mit improvisiertem und falschem Text, was die anderen zum Lachen bringt.

Dieses Wochenende sind wir nach Cerro Champaquí gefahren, um Freunde zu besuchen. Das Dörfchen liegt in einem Tal, das sich etwa drei Stunden von der Stadt Arroyito entfernt befindet, wo ich schon seit über zwei Monaten wohne. Das Tal ist umgeben von hohen Bergen. Sie sind wunderschön. Das rötliche Gestein ist meist bedeckt von Gräsern und kleinen Büschen. Hin und wieder entdeckt man kleine Wasserfälle oder Bergflüsse. Ich habe mindestens 50 Fotos von der Landschaft gemacht, so beeindruckend ist sie.

Um zum Ferienhaus der Freunde zu gelangen, mussten wir einen holprigen Weg mit vielen Kurven einschlagen. Zum Glück wird mir nicht schnell schlecht. Nach der Ankunft habe mir ich zuerst bequeme Hosen und die Finken, die ich von meiner Gastschwester gestohlen habe, angezogen. Dann habe ich Mate getrunken und die Sonne genossen. Nach dem Auspacken gab es wie jedes Wochenende einen Asado.

Eis aus dem Dorf und eine lange Siesta

Dazu gehört natürlich auch ein Dessert. Darum haben wir uns entschlossen, durch das Dorf zu schlendern, ein Eis zu kaufen und in den Lädelis zu stöbern. Nach dem Einkauf haben wir alle eine sehr lange Siesta gemacht. Als wir aufwachten, war es schon dunkel. Es folgte schon wieder ein Essen. Das anschliessende Würfelspiel dauerte bis in die Nacht.

Es war ein wunderschönes Wochenende mit lustigen Gesprächen, beeindruckenden Landschaften und stinkenden Käsesocken im Auto. Die Gelassenheit und Lockerheit im Alltag ist etwas, das ich sehr schätze an dieser Kultur. Hier kann man so lange schlafen und so viel essen, wie man will. Es ist ganz normal. Was will man mehr. Ich habe hier sozusagen immer Ferien.

Nadia Ehmann (16) aus Dietikon ist Schülerin der Kanti Limmattal und freie Mitarbeiterin der «Limmattaler Zeitung». Hier berichtet sie von ihrem Austauschjahr im argentinischen Arroyito.

Die Argentinische Republik zählt etwas mehr als 47 Millionen Einwohner. Keystone

