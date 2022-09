¡Hola Argentina! (4) Ich bin fast erfroren – aber Zähneputzen hat mich im argentinischen Winter gerettet Nadia Ehmann aus Dietikon absolviert ein Austauschjahr in Argentinien. Hier berichtet sie von ihrem Abenteuer. Diesmal geht es um verwirrende Strassen und darum, wie sie den argentinischen Winter überstanden hat. Nadia Ehmann Jetzt kommentieren 27.09.2022, 11.30 Uhr

Zum Glück wird es in Argentinien langsam wärmer – der dortige Winter hat Austauschschülerin Nadia Ehmann aus Dietikon herausgefordert. Bild: mck, Valentin Hehli, Keystone

Nun habe ich das erste Mal meine Laufschuhe angelegt und bin joggen gegangen. Das ist gar nicht so einfach hier, denn Arroyito ist ein Labyrinth. Die Strassen hier verlaufen rechtwinklig zueinander und sehen für mich, eine Person deren Orientierungssinn nicht sehr ausgeprägt ist, alle gleich aus. Ich habe mich schon mindestens zweimal verlaufen und musste meine Kollegen anrufen, um mitzuteilen, dass ich etwas später komme, oder um zu fragen, ob sie mich abholen können..

Trotz des verwirrenden Strassennetzes ist meine vorübergehende Heimat im Grossen und Ganzen sehr schön. Am Strassenrand stehen überall Bäume, von denen viele gerade am Blühen sind. Das erste Mal, als ich hier einen Baum richtig betrachtet habe, musste ich ihn gleich fotografieren. Denn die Bäume hier vereinen gleichzeitig unterschiedliche Jahreszeiten – also ein Teil des Baumes sieht zum Beispiel nach Frühling aus, während der andere noch im Winter oder schon im Sommer steckt.

Viel kälter als erwartet

Neben den vielen Bäumen gibt es in der Nähe meines Hauses auch viele kleine Dekorations- und Kleiderläden – es gibt sogar einen Secondhandshop. Dort musste ich schon in der zweiten Woche eine dicke Winterjacke kaufen, da ich meine aus der Schweiz nicht mitgenommen habe. Ich war nämlich fest davon überzeugt, dass es hier schön warm ist und Sonnenschein herrscht, jedoch bin ich anfangs fast erfroren nur mit meinem Hoodie und zwei Pullovern. Im Winter kann es hier nämlich richtig kalt und windig werden.

Da die Häuser hier sehr schlecht isoliert sind, kann man nicht einfach im T-Shirt zuhause herumlaufen. Mein Lieblingsort, als es noch kälter war, war immer das Bad. Das ist der einzige Ort im Haus, in dem es immer schön warm ist. Angelehnt an den Gasofen, putzte ich immer meine Zähne und vertrieb mir die Zeit mit meinem Handy. Zum Glück wird es jetzt schon langsam wärmer.

Letzte Woche konnte ich sogar schon das erste Mal kurze Hosen tragen. Ich freue mich schon richtig auf den argentinischen Sommer, aber das Skifahren im gleichzeitigen Schweizer Winter werde ich natürlich schon vermissen.

Nadia Ehmann (16) aus Dietikon ist Schülerin der Kanti Limmattal und freie Mitarbeiterin der «Limmattaler Zeitung». Hier berichtet sie von ihrem Austauschjahr im argentinischen Arroyito.

Als Nadia Ehmann in Dietikon in der Hängematte lag, war klar: In der Schweiz ist Sommer. Jetzt, in der argentinischen Übergangszeit, geraten die Jahreszeiten aber ziemlich durcheinander. Davon lässt sich die Austauschschülerin nicht beirren – und mit Jogging bleibt sie fit. Bild: mck. Nicole Nars-Zimmer, Corinne Glanzmann, Valentin Hehli

