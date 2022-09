¡Hola Argentina! (3) Warum ich jetzt die Haare zusammenbinden muss – und was mich an meinen eigentlich lieben Mitschülern stört Nadia Ehmann aus Dietikon absolviert ein Austauschjahr in Argentinien. Hier berichtet sie von ihrem Abenteuer. Diesmal geht es um ihre lauten Mitschülerinnen und die Schuluniform. Nadia Ehmann Jetzt kommentieren 19.09.2022, 13.34 Uhr

Haare zusammenbinden gehört zum argentinischen Alltag von Nadia Ehmann aus Dietikon. Bild: mck, Valentin Hehli, Keystone

Wenn das Wochenende vorbei ist und der Schulalltag von neuem beginnt, heisst es am Morgen: Schuluniform anziehen. Ausser es ist Dienstag. Dann ziehen wir Trainerhosen an, da wir dann Sportunterricht haben. Eigentlich mag ich die Uniform. Ein weisses T-Shirt mit dem Schullogo und blaue Stoffhosen. Dazu schwarze oder blaue Schuhe. Und die Haare zusammengebunden, sonst reklamiert die Preceptora, die Verbindungsperson der Schüler und Lehrer, die immer alles organisiert und überwacht.

Austauschschülerin Nadia Ehmann: Dieses Foto hat die «Limmattaler Zeitung» noch in der Schweiz gemacht, da durfte sie die Haare noch offen tragen. Valentin Hehli

Der Tag beginnt mit meinen Lieblingsfächern hier, Psychologie und «Monografía y Investigación». Bei Letzterem recherchieren wir in Gruppen zu einem Thema, das uns interessiert – etwa Essstörungen oder Diäten –, machen Umfragen und schreiben danach einen Bericht und halten eine Präsentation. Nicht von allen Fächern bin ich so begeistert. Ehrlich gesagt verstehe ich in den meisten noch nicht so viel, vor allem wegen der Sprache, aber ich verstehe schon viel mehr als in den ersten Tagen.

Die Note 6 ist hier nur «genügend»

Ich habe auch schon Prüfungen absolviert, in Englisch und Musik. In den meisten anderen Fächern muss ich noch keine Prüfungen mitschreiben. Das Notensystem geht hier von eins bis zehn, wobei letzteres die beste Note und sechs genügend ist. Anders als erwartet ist das Schulniveau hier etwa gleich hoch wie in der Schweiz, zumindest in Mathematik und den naturwissenschaftlichen Fächern.

In der Pause strömen alle in die grosse Halle oder den Innenhof. 44 Schülerinnen und Schüler umfasst meine Klasse. Wenn man meint, dass es in der Schweiz um 17.30 Uhr, wenn sich niemand mehr konzentrieren kann, laut sei, hat man sich geirrt. Hier ist es doppelt so schlimm, und zwar durchgehend. In der Pause wird immer richtig laut Musik gehört.

Abgesehen vom Lärm, in dem es schwierig wird, sich zu konzentrieren, liebe ich meine Klasse. Alle sind so herzlich und ich habe mich schon mit vielen angefreundet. Sie haben extra ein Willkommensfest für mich veranstaltet, zu dem alle argentinische Snacks und Süssigkeiten mitgebracht haben.

Trotz allem freue ich mich auf die dreimonatigen Schulferien im (argentinischen) Sommer. Das ist hier also nicht anders.

Nadia Ehmann (16) aus Dietikon ist Schülerin der Kanti Limmattal und freie Mitarbeiterin der «Limmattaler Zeitung». Hier berichtet sie von ihrem Austauschjahr im argentinischen Arroyito.

Die Argentinische Republik zählt etwas mehr als 47 Millionen Einwohner. Keystone

