¡HOLA ARGENTINA! (27) Was mir auffällt, wenn ich selber die Immigrantin bin
Nadia Ehmann*
22.03.2023

Ich lache über den Witz meines Vaters, während ich etwa 12 ’000 Kilometer entfernt mit ein paar Stunden Zeitverschiebung zur Schweiz in meinem Zimmer sitze. Meine Familie hat mich per Facetime angerufen. Während diesen Momenten vermisse ich meine Heimat, in der ich genau weiss, wie die Dinge ablaufen, und in der ich, ohne viel nachzudenken, einfach darauf losreden kann.

Obwohl die Situation nicht vergleichbar ist, lässt sie mich an Flüchtlinge denken. Diese sind, im Gegensatz zu mir, nicht freiwillig in ein fremdes Land gereist. Sie liessen Familie und Freunde zurück, ohne wirklich zu wissen, ob sie diese je wiedersehen werden. Sie müssen jedoch wie ich lernen, in einer neuen Kultur, in der man sich manchmal verloren und allein fühlt, klarzukommen. Und auch sie müssen eine neue Sprache lernen. Immigranten werden leider oft mit einer Abwehrhaltung und Angst empfangen. Zum Glück habe ich dies ganz anders erleben dürfen.

Die Herzlichkeit und Neugier der argentinischen Gesellschaft haben mir unglaublich geholfen, mich zu integrieren und neue Freunde zu finden. Es kam schon oft vor, dass mich fremde Menschen wegen meinem Akzent ansprachen, um mir unterschiedliche Fragen über die Schweiz und mich zu stellen. Das Stereotyp des gesprächigen und lockeren Südamerikaners kann ich insofern bestätigen.

Als ich bei einer Schulkollegin das erste Mal zu Hause war, wurde ich sehr müde und gähnte. Sie bat mir kurzerhand an, dass ich eine Siesta in ihrem Bett machen könne, während sie uns etwas koche. So etwas würde mir in der Schweiz wahrscheinlich nie passieren, schon gar nicht bei einer relativ unbekannten Person. Und das spricht für die Offenheit der Menschen hier.

Diese werde ich, wenn ich zurück in der Schweiz bin, sicherlich vermissen. Mein Aufenthalt hat mir noch mehr gezeigt, dass wir viel von anderen Kulturen lernen und profitieren können. Aus diesem Grund sollte man Personen mit anderem kulturellem Hintergrund mit mehr Offenheit, Interesse und sicherlich auch Mitgefühl begegnen.

* Nadia Ehmann (17) aus Dietikon ist Schülerin der Kanti Limmattal und freie Mitarbeiterin der «Limmattaler Zeitung». Hier berichtet sie von ihrem Austauschjahr im argentinischen Arroyito.

