Von Cuarteto bis Reggaeton: Argentinien ist nicht nur Tango

¡HOLA ARGENTINA! (26) Der Gaucho tanzt auch Reggaeton und Cuarteto – Argentinien ist nicht nur Tango Nadia Ehmann aus Dietikon absolviert ein Austauschjahr in Argentinien. In ihrer neusten Kolumne schreibt sie über die verschiedenen Musikstile, die hier gehört werden. Nadia Ehmann*

Über die Gaucho-Kultur definiert sich Argentinien auch heute noch. Keystone

Aus den Lautsprechern in der Pausenhalle dröhnt laute Musik. So laut, dass man fast schreien muss, um sich verständigen zu können. Das Musikspielen in den langen Pausen in meiner Schule ist so etwas wie ein Statussymbol und nur den Abschlussklassen vorbehalten.

Meistens hören wir Reggaeton oder Trap. Die junge Generation hört das hier pausenlos. Sei es, um eine schöne Zeit mit Freunden zu haben – oder im Club. Beliebt ist bei jungen Leuten aber auch die traditionelle argentinische Musik.

Neben Tango gibt es noch viele weitere traditionelle Musikstile, die von Region zu Region variieren. In Córdoba, meiner Provinz, hat sich die Spielform Cuarteto entwickelt. Die bewegenden, fröhlichen Melodien, ursprünglich gespielt auf Klavier, Kontrabass, Geige und Akkordeon, dürfen an keinem Fest in meiner Gegend fehlen.

Ein andere traditionelle Musikrichtung ist der Folklore. Diesen kann man wiederum in mehrere Stilrichtungen unterteilen. Im Westen des Landes etablierte sich der Folklore Andino, der Elemente der Musik der Anden verwendet und oft mit Blasinstrumenten wie Block- oder Panflöte gespielt wird. Er ist ruhiger als der Folklore Pampeano aus der Pampa-Region. Dieser ist stark verbunden mit der Gaucho-Tradition.

Das Bild des Gauchos ist vergleichbar mit dem des nordamerikanischen Cowboys: Sowohl die europäischen Einwanderer als auch die Indigenen Argentiniens lebten einst auf Wanderschaft, ständig auf der Suche nach verwilderten Pferden und Rindern, die sie dann für Bauern einfingen oder schlachteten. Die Gauchos galten als bescheiden und ehrenwert. Und obwohl es sie heute in dieser Form eigentlich nicht mehr gibt, bleibt ihr Erbe wichtig für das hiesige Nationalgefühl. Zur rhythmischen Trommelmusik der Gauchos wird eine Art Stepptanz getanzt.

Die vielfältige argentinische Musik werde ich sicherlich auch nach meiner Rückkehr in die Schweiz noch hören. Einerseits um meiner Familie Cuarteto-Tanzen beizubringen, anderseits um ein bisschen nostalgisch zu werden und mich an die Zeiten, in denen ich die Lieder in der argentinischen Schule mitgrölen konnte, zu erinnern.

* Nadia Ehmann (17) aus Dietikon ist Schülerin der Kanti Limmattal und freie Mitarbeiterin der «Limmattaler Zeitung». Hier berichtet sie von ihrem Austauschjahr im argentinischen Arroyito.

