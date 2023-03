¡HOLA ARGENTINA! (25) Schulraumknappheit: Argentinien hat dafür eine eigene Lösung Nadia Ehmann aus Dietikon absolviert ein Austauschjahr in Argentinien. In ihrer neusten Kolumne schreibt sie über die Unterschiede zwischen den Schulen in der Schweiz und in Argentinien. Nadia Ehmann* Jetzt kommentieren 08.03.2023, 07.02 Uhr

Ich sitze noch müde im Klassenzimmer und höre dem Monolog unseres Geschichtslehrers zu. Vor einer Woche hat die Schule – nach drei Monaten Sommerferien – wieder begonnen. An das frühe Aufstehen konnte ich mich jedoch noch nicht so ganz gewöhnen. Um 7.15 Uhr beginnt der Unterricht. Mein Jahrgang hat am Morgen und teilweise am Nachmittag Schule. Bei den unteren Stufen ist es genau umgekehrt, damit genug Zimmer zur Verfügung stehen.

Anders als bei meiner Ankunft, als ich nur wenig Spanisch sprach und mich oft mit Hand und Fuss verständigt habe, verstehe ich nun ausser einigen Fachbegriffen fast alles. Das Erlernen neuer Wörter und der Grammatik war ein stetiger Prozess. Von meinen Italienischkenntnissen habe ich sicher profitiert, auch wenn ich immer wieder mal die eine mit der anderen Sprache verwechselte.

44 Schülerinnen und Schüler in einer Klasse

Meine gesprächige Klasse hat sicherlich auch zu meinem Fortschritt beigetragen. Zum Missfallen der Lehrkräfte wird nicht nur in den fünfminütigen Pausen viel diskutiert und gelacht. Dank den 44 Schülern in meiner Klasse wird mir nie langweilig. Den Unterricht an und für sich finde ich weniger anstrengend als in der Schweiz. Man streckt zum Beispiel nicht auf und der Umgang mit den Lehrerinnen und Lehrern ist viel lockerer. Nichtsdestotrotz ist das Niveau hoch. Und ich habe auch Fächer, die ich im Limmattal nicht besucht habe, zum Beispiel Psychologie, Philosophie oder Theater.

Auch das Prüfungssystem ist anders. Wer am Ende des Semesters in einem Fach ungenügend ist, muss in den Ferien den Stoff nachträglich nochmals erarbeiten und danach eine Prüfung über den gesamten Stoff dieses Fachs schreiben. Besteht man diese Prüfungen in mehreren Fächern nicht, muss man sie wiederholen.

Zum Glück stehe ich jedoch nicht unter diesem Druck, da meine argentinischen Noten nicht für meine Schullaufbahn zählen. Während des Geschichtsunterrichts sollte ich trotzdem aufpassen und dem Monolog des Lehrers folgen.

* Nadia Ehmann (17) aus Dietikon ist Schülerin der Kanti Limmattal und freie Mitarbeiterin der «Limmattaler Zeitung». Hier berichtet sie von ihrem Austauschjahr im argentinischen Arroyito.

