«Wer Dollars besitzt, isst Fleisch»: Wieso Argentinier ihre eigene Währung verschmähen Nadia Ehmann aus Dietikon absolviert ein Austauschjahr in Argentinien. Hier berichtet sie von ihrem Abenteuer. In ihrer neusten Kolumne schreibt sie über die Inflation in Argentinien. Nadia Ehmann* 01.03.2023

In Argentinien ist der Pesos kaum noch etwas wert – immer mehr Investitionen werden in Dollar getätigt. Victor R. Caivano / AP

Ich sitze mit meiner Familie gemütlich beim Abendessen. Wie immer läuft der Fernseher dazu. Als die News über die Wirtschaftslage des Landes verkündet werden, fällt die Stimmung. Die Unzufrieden- und Verständnislosigkeit steigt immer mehr – genau wie die Inflation. Seit Jahren gehört Argentinien zu den Ländern mit der weltweit höchsten Inflationsrate. Allein im Januar betrug sie 98,9% gegenüber dem Vorjahresmonat. Wegen des hohen Wertverlusts investieren viele ihr Geld in Immobilien, Autos und andere Wertgegenstände.

In den Läden spürt man den Preisanstieg. Nichtsdestotrotz sind Lebensmittel hier immer noch viel günstiger als in der Schweiz. Anders sieht es bei der Mode aus. Viele Kleider werden importiert und kosten daher ein halbes Vermögen für die Menschen hier, deren durchschnittlicher Lohn viel tiefer ist als in den meisten europäischen Ländern. Eine normale Jeans ist mindestens gleich teuer als in der Schweiz.

«Wer Pesos besitzt, hungert»

Wegen des anhaltenden Wertverlusts des argentinischen Pesos werden US-Dollars immer beliebter. Dies führt dazu, dass grössere Investitionen mit Vorliebe in Dollar getätigt werden und viele Personen bei den Banken ihr Geld umtauschen, was wiederum zu einer Verschlechterung der Wirtschaftssituation führt. Das Problem wurde so schwerwiegend, dass man mittlerweile bei argentinischen Banken nur noch 200 Dollar pro Monat wechseln darf.

Wegen der Fussball-WM in Katar wurde der Dollar-Qatar eingeführt. Frank Augstein / AP

Eine andere Folge der ökonomischen Krise sind die vielen unterschiedlichen Wechselkurse für den Dollar. Eigens für die Fussball-WM wurde etwa ein eigener Wechselkurs, der sogenannte Dollar-Qatar, von der Regierung eingeführt. Dieser hatte einen viel höheren Wert als der normale Dollar. Für Argentinierinnen und Argentinier, die nach Katar reisen wollten, wurde es deshalb viel teurer und es konnten sich entsprechend weniger Leute leisten, ihre Pesos für ein WM-Abenteuer umzu­tauschen.

Ein argentinisches Sprichwort fasst die Lage gut zusammen: «Wer Dollars besitzt, isst Fleisch. Wer Pesos besitzt, hungert.»

