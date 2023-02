¡HOLA ARGENTINA! (22) Promo 23: Wie man in Argentinien das Abschlussjahr feiert Nadia Ehmann aus Dietikon absolviert ein Austauschjahr in Argentinien. Hier berichtet sie von ihrem Abenteuer. In ihrer neusten Kolumne schreibt sie über den Abschlussjahrgang. Nadia Ehmann* Jetzt kommentieren 15.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zum Abschlussjahrgang gehören auch viele Partys. Themenbild: Keystone

Es ist ein sternenloser und leicht windiger Freitagabend, meine Klassenkameraden und ich tanzen gut gelaunt zur lauten Musik. Und mit uns tanzen viele andere Schülerinnen und Schüler. Wir sind am Fluss, an einer Party für die Promo 23 – also für den Abschlussjahrgang, der 2023 sein Diplom erhält. Der letzte Jahrgang ist etwas ganz Besonderes hier in Argentinien.

Studieren als Norm

Nach dem Abschluss gehen die meisten studieren. Dies ist hier ein wichtiger Teil der Ausbildung, der fast schon erwartet wird. Auf die meisten Jobs, die man in der Schweiz in einer Lehre lernt, bereitet man sich in Argentinien an einer Universität vor, vom Elektromechaniker bis zum Forstwart und dem Job in der Administration eines Unternehmens.

Um zu studieren, gehen die meisten aus Arroyito und Umgebung in den Provinz-Hauptort Córdoba. Dort befindet sich eine der besten öffentlichen Universitäten des Landes. Auch Studierende aus Nachbarländern wie Brasilien oder Chile besuchen sie.

Alles anzeigen

Bevor das Studium beginnt, wird aber das letzte Jahr an der Oberstufe richtig ­ausgekostet. Als Promo ist man nicht nur Teil eines Abschlussjahrgangs, sondern mehr. Alle sind stolz auf ihren Jahrgang und die jeweiligen Klassen haben eigene Lieder und Sprüche. Es werden viele Feste organisiert und man kann teilweise gratis an Konzerte und in die Clubs. Zudem wird für das letzte Jahr jeweils eine neue Schuluniform gestaltet und hergestellt. Diese muss zwar auch den Vorschriften entsprechen, doch dürfen die Schülerinnen und Schüler unter anderem die Farbe und das Muster selbst wählen. Zudem ist es üblich, ein riesiges Banner mit dem Namen des Abschlussjahrgangs zu bestellen, das meist im Klassenzimmer aufgehängt wird.

Dies, die vielen Feste und auch das Gefühl, ein Teil von Promo 23 zu sein, sind Gründe, warum ich mich auf den Schulanfang nach den argentinischen Sommerferien fast schon freue.

* Nadia Ehmann (17) aus Dietikon ist Schülerin der Kanti Limmattal und freie Mitarbeiterin der «Limmattaler Zeitung». Hier berichtet sie von ihrem Austauschjahr im argentinischen Arroyito.

Klicken Sie hier, um alle ¡Hola Argentina!-Kolumnen zu lesen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen