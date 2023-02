Hola Argentina: Wie man in Argentinien Karneval feiert

¡HOLA ARGENTINA! (22) Fasnacht einmal anders: Nur Männer dürfen den Satan spielen Nadia Ehmann aus Dietikon absolviert ein Austauschjahr in Argentinien. Hier berichtet sie von ihrem Abenteuer. In ihrer neusten Kolumne schreibt sie über den Karneval. Nadia Ehmann* Jetzt kommentieren 21.02.2023, 13.13 Uhr

Ein Musiker verkleidete sich im Rahmen des Karnevals von Rio de Janeiro für die Zeremonie als Teufel. Bruna Prado

Ich sehe den Tänzerinnen in den schillernden Kostümen zu, die sich zum rhythmischen Trommeln bewegen. Hinter den Musikern ragen riesengrosse Puppen in die Höhe. Von einer Person auf Stelzen gesteuert, klatschen sie in die Hände und winken den Kindern zu.

Mit meinen Kollegen betrachte ich im Stadtzentrum an einem ungewöhnlich kühlen Abend das Karneval-Spektakel. Normalerweise würden jetzt alle in kurzer Kleidung die kühle Sommernachtsbriese geniessen. Stattdessen stehen wir mit Pullovern am Strassenrand. Letzte Woche stürmte es stark. Es wirkte, als wäre die Welt kurz vor dem Untergang. Die Temperaturen sanken in den folgenden Tagen bis auf 15 Grad am Tag. Ich musste also im Hochsommer meine Winterjacke aus dem Schrank holen.

Das grausige Wetter, das meine Stadt schon an Weihnachten und Neujahr heimgesucht hatte, hielt mich jedoch nicht davon ab, den Abend zu geniessen. Viele Leute versammelten sich auf einem Platz, um die Darbietung zu bestaunen. Der Karneval in meiner Provinz kommt dem in Brasilien nahe, auch wenn er nicht ganz so spektakulär ist.

Im Norden von Argentinien haben sie jedoch eine ganz andere Tradition, die von den Ureinwohnern Südamerikas stammt. Deren Sprache und kulturellen Gebräuche wurden in den meisten Fällen von den europäischen Kolonialherren unterdrückt und sind nur noch schwer zu finden.

Teufelspuppe ausgraben – und wieder eingraben

In Jujuy, der nördlichsten Provinz Argentiniens, die an Chile und Bolivien grenzt, werden jedoch noch jährlich die Tänze des Teufels zelebriert – ein Ritual, das die rote Sonne und die Fruchtbarkeit der Erde wertschätzen soll.

Die Zeremonie beginnt damit, dass eine Teufelspuppe ausgegraben wird. In das freigeschaufelte Loch stellt die Gemeinschaft Opfergaben wie Essen und Blumen. Danach wird in dunklen Kostümen und Teufelsmasken gefeiert und getanzt, wobei nur Männer sich als Satan verkleiden dürfen. Die Feier endet nach acht bis neun Tagen mit dem Begräbnis der Figur. Und dann wartet man gespannt auf das nächste Jahr, bis der Spass von neuem beginnt.

* Nadia Ehmann (17) aus Dietikon ist Schülerin der Kanti Limmattal und freie Mitarbeiterin der «Limmattaler Zeitung». Hier berichtet sie von ihrem Austauschjahr im argentinischen Arroyito.

