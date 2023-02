¡Hola Argentina! (21) Sonniger ­Patriotismus: Was es mit der Flagge von Argentinien auf sich hat Nadia Ehmann aus Dietikon absolviert ein Austauschjahr in Argentinien. Hier berichtet sie von ihrem Abenteuer. In ihrer neusten Kolumne schreibt sie über die Bedeutung der argentinischen Flagge. Nadia Ehmann* Jetzt kommentieren 07.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Argentinien hat einen Tag der Flagge, dieser wird jeweils am 20. Juni gefeiert. Pixabay

Bald enden die Sommer­ferien in Argentinien und dann heisst es wieder: früh aufstehen und lernen. Bevor aber der Unterricht beginnt, werden alle Appell stehen müssen. Zwei Schülerinnen oder Schüler werden vom Lehrer auf­gerufen, die argentinische Flagge zu hissen, während der Rest ihnen dabei zuschaut. Das ist praktisch der einzige Moment in der Schule, in dem es wirklich leise ist. Die Idee für die Flaggengestaltung geht laut Überlieferungen auf General Manuel Belgrano zurück, der im Unabhängigkeitskrieg gegen die spanischen Königstruppen eine wichtige Rolle spielte.

Je nachdem findet man die argentinische Flagge mit oder ohne die Sonne in der Mitte auf. Diese Sonne soll den Inka-Sonnengott Inti symbolisieren. Ursprünglich verwendete man die Flagge mit Sonne in Kriegszeiten, und jene ohne Sonne in Friedenszeiten. Später wurde die Flagge mit der Sonne zur offiziellen Flagge.

Traditionen und nationale Symbole

Auch beim Fussball gehört die Flagge natürlich dazu. Bild: zvg

Zurück zur Schule: Der Akt des Flaggen-Hissens gehört in den meisten Schulen – sowohl in den privaten als auch in den öffentlichen – zum Alltag. In einigen singt man dazu noch die Nationalhymne. Diese erklingt nicht nur in den Schulen. An vielen verschiedenen Anlässen ist sie Bestandteil der Tradition. Zum Beispiel am Unabhängigkeitstag, im Sport oder am Tag der Flagge. Dieser wird am 20. Juni gefeiert, dem Todestag des argentinischen Gründungsvaters Manuel Belgrano.

Die nationalen Symbole haben in Argentinien eine grosse Bedeutung. Die Mehrheit der argentinischen Bevölkerung hat ihre Wurzeln in Europa. Die meisten Vorfahren sind aus Spanien und Italien, aber auch Nachkommen von Einwanderern aus Frankreich, England und Deutschland bilden einen grossen Teil der Bevölkerung. Nichts­destotrotz oder genau des­wegen ist Argentinien ein sehr vereintes und patriotisches Land. Jede und jeder ist hier stolz, Argentinier zu sein – jetzt nach dem Fussball-Weltmeistertitel sowieso.

* Nadia Ehmann (17) aus Dietikon ist Schülerin der Kanti Limmattal und freie Mitarbeiterin der «Limmattaler Zeitung». Hier berichtet sie von ihrem Austauschjahr im argentinischen Arroyito.

Klicken Sie hier, um alle ¡Hola Argentina!-Kolumnen zu lesen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen