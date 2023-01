¡HOLA ARGENTINA! (20) Sommer, Sonne, ab in den Pool: Hier dauern die Sommerferien drei Monate lang Nadia Ehmann aus Dietikon absolviert ein Austauschjahr in Argentinien. Hier berichtet sie von ihrem Abenteuer. In ihrer neusten Kolumne erzählt sie von ihren Sommerferien. Nadia Ehmann* Jetzt kommentieren 31.01.2023, 07.50 Uhr

Im Sommer entspannt man sich am besten im Pool – das findet auch Nadia Ehmann. Aleksandar Nakic / Getty Images / E+

Ich schwinge mich mit nassen Haaren auf mein Fahrrad und fahre nach Hause. Nach dem Schwimmtraining bin ich immer erschöpft. Nichtsdestotrotz liebe ich es, meine Längen zu ziehen und schätze die Routine, die das mit sich bringt. Da ich schon seit fast zwei Monaten nicht mehr die Schule besuche – in Argentinien sind jetzt Sommerferien –, gewöhnte ich mich an einen anderen Alltag, in dem das Lernen ausschliesslich aus dem Spanischkurs, den ich wöchentlich besuche, besteht.

Einige Dinge haben sich jedoch auch in den insgesamt drei­monatigen Schulferien nicht geändert. Es geht kein Tag vorbei, an dem ich keinen Mate trinke. Und am Sonntag grillt mein Gastvater wie eh und je Asado für die gesamte Familie.

Mate-Tee ist ein traditionell südamerikanisches Getränk. Pixabay

Während ich in den Genuss des Ausschlafens während der Woche komme, müssen meine Gasteltern früh aufstehen. Die meisten Arbeitenden haben in Argentinien nur drei Wochen Ferien pro Jahr. Je nachdem bekommt man ein bis zwei Wochen mehr, wenn man schon lange Zeit am gleichen Ort beschäftigt ist. In der Schulzeit hat man neben den langen Sommerferien auch noch zwei Wochen im Winter, also ist es ähnlich wie in der Schweiz, einfach weniger verteilt. Sommerjobs gibt es in der Umgebung sehr wenige. Falls Studierende arbeiten, dann meist in den Läden ihrer Eltern. Hier kommen Familienunternehmen recht oft vor und es gibt viele Geschäfte, die direkt mit der Wohnung verbunden sind.

Eine sehr beliebte Feriendestination in meiner Umgebung sind die Sierras de Córdoba, eine Bergkette etwa 300 Kilometer westlich von meiner Stadt Arroyito. Viele verreisen auch an einen Strand in Brasilien. Dies kommt meist günstiger als Urlaub an der Küste von Argentinien, denn die Hotels und das Essen sind bedeutend teurer in den beliebten Urlaubszielen am Meer von Entre Ríos, Buenos Aires und Río Negro.

Anstatt an den Strand zu gehen, verbringe ich in der heissen Zeit, in der es hier bis zu 40 Grad wird, sehr viel Zeit am Pool. Anders als in der Schweiz besitzt hier ein Grossteil der Leute einen. Vor allem während der Pandemie wurden diese vermehrt gebaut.

* Nadia Ehmann (17) aus Dietikon ist Schülerin der Kanti Limmattal und freie Mitarbeiterin der «Limmattaler Zeitung». Hier berichtet sie von ihrem Austauschjahr im argentinischen Arroyito.

