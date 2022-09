¡Hola Argentina! (2) Von Milanesa bis Dulce de Leche: «Das Essen hier ist richtig fein – fast schon zu fein» Nadia Ehmann aus Dietikon absolviert ein Austauschjahr in Argentinien. Hier berichtet sie von ihrem Abenteuer. Diesmal geht es um Fleischeslust und die Lieblingshose, die immer enger wird. Nadia Ehmann Jetzt kommentieren 13.09.2022, 05.00 Uhr

Einmal bis zweimal täglich Fleisch: Für Ex-Vegetarierin Nadia Ehmann war dies anfangs eine grosse Umstellung. Mittlerweile freut sie sich jeweils auf das regelmässige Asado. Themenbild: Belinda Schmid

Wenn ich in der Schweiz erzählt habe, dass ich ein Austauschjahr in Argentinien machen werde, kam jeweils schnell das Thema Essen auf. «Die essen doch so viel feines Fleisch», habe ich oft gehört.

Und ja, es stimmt. Hier esse ich mindestens einmal, wenn nicht zweimal täglich Fleisch. Ich muss ehrlich zugeben, anfangs hatte ich als Ex-Vegetarierin – ich habe mich in der Schweiz vegetarisch ernährt, habe mich aber dazu entschieden, hier Fleisch zu essen – Probleme, mich daran zu gewöhnen. Doch mittlerweile freue ich mich jede Woche auf Milanesa napolitana, ein Schnitzel mit Tomatensauce und Käse überbacken, oder das Asado am Wochenende. Asado, das heisst Grillieren mit der ganzen Familie. Es gibt jedoch nicht nur Fleisch. Auch Salate, geröstetes Brot und ein Dessert gehören dazu.

Riesige Auswahl an Süssem

Für Nadia Ehmann gibt es Dulce de Leche, für ihre Gastfamilie und neuen Freunde Schweizer Schokolade und Aargauer Rüeblitorte. Valentin Hehli

Am besten ist das Süsse hier. Mein absoluter Favorit ist Dulce de Leche. Das ist ein Caramelaufstrich, so ähnlich wie Nutella, den man hier wirklich mit allem isst. Mit Bananen, im Kuchen oder auf Zwieback zum Merienda. Auch ist es in sehr vielen Süssigkeiten vorhanden. Von diesen haben wir hier eine riesige Auswahl. Meine Stadt Arroyito ist nämlich bekannt für die Süssigkeiten-Fabrik Arcor.

Natürlich habe ich mich auch verpflichtet gefühlt, meiner Familie und meinen neu gefundenen Freunden hier das Schweizer Essen näher zu bringen. Meiner Familie habe ich einen riesigen Stapel Schweizer Schoggi mitgebracht. Auch habe ich bereits eine Aargauer Rüeblitorte und Apfelküchlein mit Vanille-Glace gemacht.

Gym und Ballett gegen die Extrapfunde

Das Essen hier ist wirklich richtig fein – fast schon zu fein, denn in meine Lieblingshose muss ich mich schon reinzwängen, obwohl ich hier regelmässig Sport treibe. Ich gehe zweimal wöchentlich ins Gym, wobei ich mich manchmal auch nicht dazu überwinden kann.

Zusätzlich gehe ich ins Ballett. Meine Gastschwestern haben mich mit in ihr Training genommen und alle haben mich so herzlich aufgenommen. Ich darf sogar schon einen kleinen Part in der Choreo mittanzen. Nun ist aber noch viel Übung gefragt.

Nadia Ehmann (16) aus Dietikon ist Schülerin der Kanti Limmattal und freie Mitarbeiterin der «Limmattaler Zeitung». Hier berichtet sie von ihrem Austauschjahr im argentinischen Arroyito.

