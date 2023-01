¡Hola Argentina! (18) Die Falklandinseln – ein bleibendes Trauma der argentinischen Geschichte Nadia Ehmann aus Dietikon absolviert ein Austauschjahr in Argentinien. Hier berichtet sie von ihrem Abenteuer. In ihrer neusten Kolumne erzählt sie, wie der Falklandkonflikt die Beziehungen zu Grossbritannien bis heute überschattet. Nadia Ehmann* Jetzt kommentieren 16.01.2023, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Falklandinseln sind bis heute umstritten, obwohl dort vergleichsweise wenige Menschen leben. Javier Lizon / EPA / Keystone

Über die Geschichte Argentiniens hatten wir in der Schweiz fast nichts gelernt. In Argentinien wurde ich aber schnell damit konfrontiert. Schon in meinem ersten Monat hier erzählten mir meine Kollegen von den Falklandinseln, den Islas Malvinas. Diese liegen etwa 400 Kilometer östlich von Südargentinien und geben bis heute Anlass zu Streitigkeiten zwischen Argentinien und England.

Alles anzeigen

Französische Siedler gründeten 1764 eine erste Siedlung auf Ostfalkland. Kurz darauf besiedelte England West­falkland mit der Begründung, die Inseln zuerst gesichtet zu haben. Die britischen Truppen zogen nach kurzer Zeit aus wirtschaftlichen Gründen wieder ab. Die französische Siedlung ging an Spanien und später an Argentinien. In den 1830er-Jahren kamen die Briten zurück und sicherten sich die Souveränität über die Inseln, die als wichtiger militärischer Stützpunkt galten. Auch beim Walfang spielten die Falklandinseln eine wichtige Rolle.

Die argentinische Militärdiktatur, die sich mit vielen politischen Unruhen konfrontiert sah, beschloss 1982, die Insel zu erobern. Die wenigen britischen Truppen wurden überrumpelt. Die Argentinier besetzten die Falklandinseln. Mit der kompromisslosen Reaktion Englands, die darauf folgte, rechneten sie nicht. Nach bluti­gen Kämpfen endete der Krieg mit einem Sieg von England. Es fielen rund 1000 Soldaten, davon rund 700 aus Argentinien.

Der argentinische Militärfriedhof in Darwin erinnert an die vielen Gefallenen des Falklandkrieges. Javier Lizon / EPA / Keystone

Seither sind mehr britische Truppen auf den Inseln stationiert. Erst 1990 nahmen die Länder die diplomatischen Beziehungen wieder ganz auf. Doch den Krieg kann man in Argentinien nicht vergessen. An den Strassenrändern sieht man oft Schilder, die darauf hinweisen, dass die Malwinen zu Argentinien gehören. Es wird auf Hauswände gesprayt und die Inseln werden auf argentinischen Landkarten gedruckt. Bei der Fussball-WM buhte man England aus. Zumindest ältere Generationen sind nicht gut auf die Engländer zu sprechen.

Argentinien besteht auf seinem Anspruch und die falkländische Bevölkerung bekennt sich zu Grossbritannien. 2013 gab es ein Referendum über den künftigen Status der Inselgruppe. 99,8 Prozent der Bewohner sprachen sich für einen Verbleib bei Grossbritannien aus.

Pro-britische Falkländer feiern am 11. März 2013 das überdeutliche Resultat im Referendum über den Verbleib im Vereinigten Königreich. Javier Lizon / EPA / Keystone

* Nadia Ehmann (17) aus Dietikon ist Schülerin der Kanti Limmattal und freie Mitarbeiterin der «Limmattaler Zeitung». Hier berichtet sie von ihrem Austauschjahr im argentinischen Arroyito.

Klicken Sie hier, um alle ¡Hola Argentina!-Kolumnen zu lesen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen