Hola Argentina: Kurzurlaub am Mar Chiquita

¡Hola Argentina! (17) «Kleines Meer», grosser Spass – Sonne, Strand und Churros lassen Ferienstimmung aufkommen Nadia Ehmann aus Dietikon absolviert ein Austauschjahr in Argentinien. Hier berichtet sie von ihrem Abenteuer. In ihrer neusten Kolumne erzählt sie, wie sie und ihre Gastfamilie einen Ausflug nach Miramar unternehmen und im zweitgrössten See Südamerikas baden. Nadia Ehmann* Jetzt kommentieren 10.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Churros sind ein typisch iberisches Gebäck, das in allen spanischsprachigen Ländern der Welt verbreitet ist. Unsplash

Ich warf Sonnencreme, Bikini und Kulturbeutel in meine Tasche. Meine Gastfamilie und ich fuhren übers Wochenende ins etwa eine Stunde entfernte Miramar in ein Ferienhaus. Meine Gastmutter ist dort aufgewachsen. Als wir am Nachmittag ankamen, machten wir zuerst eine Siesta. Wenn man nicht gerade beschäftigt ist oder arbeiten muss, ist das hier Standard.

Anders als in grossen Städten haben in kleineren Ortschaften, wie zum Beispiel in meinem Wohnort Arroyito, fast alle Geschäfte zwischen 12.30 Uhr und 16 Uhr geschlossen. Wenn man dann doch mal nicht im Bett liegt und nach draussen geht, ist die Stadt wie ausgestorben. Niemand setzt sich freiwillig der starken Sonnenstrahlung aus und geht bei dieser Hitze nach draussen. Es kann schon mal über 40 Grad werden.

«Kleines Meer» – und trotzdem ein höherer Salzgehalt als im Ozean

In Miramar hatten wir auch sehr gutes Wetter. Etwas später, als alle aufgestanden waren, gingen wir an den Strand. Das Gewässer wird Mar Chiquita genannt, also kleines Meer. Der Salzsee ist riesig, mehr als drei Mal so gross wie der Kanton Zürich. Er ist damit der grösste See Argentiniens und der zweitgrösste von Südamerika.

Als ich vom Steg ins kalte Nass sprang, brannten mir danach die Augen. Aus einem guten Grund. Das Wasser weist im Moment einen Salzgehalt von 180 Gramm pro Liter auf, was bedeutend mehr ist als in normalen Meeren, wo der Salzgehalt 30 bis 40 Gramm pro Liter beträgt.

Alles anzeigen

Mar Chiquita ist der fünftgrösste abflusslose See der Welt. Man geht dort wegen des Salzes nicht unter. Das Schweben auf den Wasser war anfangs ein komisches Gefühl. Doch ich genoss es, mich treiben zu lassen. Essen durfte natürlich auch nicht fehlen. Neben Tintenfischringen und Asado assen wir viel Eis und Churros mit Dulce de Leche. Es kam richtige Ferienstimmung auf.

Weil es uns so gut gefallen hat, sind wir erst am Montagmorgen und nicht wie geplant schon am Sonntag nach Hause gefahren. Während meine Schulkollegen in der Schweiz bei kalten Temperaturen den ersten Schultag nach den Ferien antraten, genoss ich die Sonne und das Essen in Miramar.

* Nadia Ehmann (17) aus Dietikon ist Schülerin der Kanti Limmattal und freie Mitarbeiterin der «Limmattaler Zeitung». Hier berichtet sie von ihrem Austauschjahr im argentinischen Arroyito.

Klicken Sie hier, um alle ¡Hola Argentina!-Kolumnen zu lesen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen