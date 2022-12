¡Hola Argentina! (15) «Vamos Messi» statt «Last Christmas»: Mein etwas anderes Weihnachtsfest Nadia Ehmann aus Dietikon absolviert ein Austauschjahr in Argentinien. Hier berichtet sie von ihrem Abenteuer. In ihrer neusten Kolumne erzählt sie, wie sie Heiligabend zuerst mit der Gastfamilie und dann an einer riesigen Party feierte. Nadia Ehmann* Jetzt kommentieren 27.12.2022, 15.00 Uhr

Argentinien feiert auch in der Weihnachtszeit noch den WM-Sieg. Im Bild ein Wandgemälde in Buenos Aires, auf dem Lionel Messi den WM-Pokal hochhält. Natacha Pisarenko / AP / Keystone

Als ich am Weihnachtsmorgen aufwachte, regnete es. Voller Tatendrang stand ich auf. Normalerweise ist es in dieser Zeit immer sehr heiss, bis über 40 Grad. Wenn es mal regnet, sind alle froh, denn das bedeutet weniger Hitze. Meine Weihnachten verbrachte ich darum anders als erwartet nicht in einem kurzen Kleid, sondern in langen Hosen.

Nach dem kurzen Regenschauer ging ich nach draussen. Viele Läden hatten die Schaufenster weihnächtlich dekoriert. Bei uns zuhause stand auch ein kleiner, aus Girlanden gefertigter Weihnachtsbaum. Anfangs war ich nicht sehr begeistert vom roten, mit grellen Lichtern geschmückten Baum. Aber später gefiel er mir dann doch, denn wir hatten sonst gar keine Dekoration.

Dieses Jahr kam ich, die sonst immer die erste ist, die Guetzli machen will und «Last Christmas» schon im November hört, nicht so wirklich in Stimmung. Hier ist dieses Fest nicht so wichtig wie in der Schweiz. Praktisch niemand hört Weihnachtslieder, man dekoriert kaum seine Häuser und man kocht auch nicht etwas Besonderes. Dies hielt mich jedoch nicht davon ab, mit Kollegen Kekse zu backen, was sich als etwas schwierig herausstellte, da wir keine Formen hatten zum Ausstechen.

Feuerwerk und Champagner mit Zitroneneis

An Heiligabend gingen wir dann zu meinem Gastgrossvater. Die ganze Familie war da. Wir assen Asado und dazu verschiedene Salate. Zum Dessert gab es Panettone und Fruchtsalat, für den wir am Abend zuvor mindestens zwei Stunden lang Obst gerüstet hatten.

Um Mitternacht stiessen wir alle mit Champagner gemischt mit Zitroneneis an. Überall hörte man Feuerwerk, obwohl diese eigentlich nicht erlaubt sind. Nachdem wir die Geschenke ausgepackt hatten, brachten mich meine Gasteltern zu einer Kollegin nach Hause. Denn wir wollten noch an diesem Abend in den Club feiern gehen.

Was vielleicht vielen seltsam erscheint, ist ganz normal hier. Es wurde extra ein Gelände für insgesamt 2000 Personen am Fluss abgesperrt und aus den Nachbardörfern kamen viele Leute, um sich die Party nicht entgehen zu lassen.

Unter den vielen spanischsprachigen Liedern durfte natürlich auch ein Fussball-WM-Lied nicht fehlen. Anstatt also «Last Christmas» zu hören, verbrachte ich meine Weihnachten damit, «Vamos Messi» zu schreien. Es war alles etwas anders als gewohnt.

* Nadia Ehmann (17) aus Dietikon ist Schülerin der Kanti Limmattal und freie Mitarbeiterin der «Limmattaler Zeitung». Hier berichtet sie von ihrem Austauschjahr im argentinischen Arroyito.

