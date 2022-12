Hola Argentina: Argentinien feiert den WM-Titel

¡Hola Argentina! (14) Unvorstellbare Emotionen: Argentinien ist Weltmeister – und ich schreie mir die Kehle wund Nadia Ehmann aus Dietikon absolviert ein Austauschjahr in Argentinien. Hier berichtet sie von ihrem Abenteuer. In ihrer neusten Kolumne erzählt sie, wie ekstatisch die ganze Nation den WM-Titel feiert. Nadia Ehmann* Jetzt kommentieren 19.12.2022, 15.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein ganzes Land im kollektiven Freudentaumel: Argentinien ist Weltmeister! (Themenbild: Buenos Aires) Rodrigo Abd / AP

Gespannt sassen meine Freunde und ich vor dem Fernseher, als der WM-Final zwischen Argentinien und Frankreich um zwölf Uhr begann. Meine Kollegin konnte am Abend zuvor vor Nervosität nicht einschlafen. Am nächsten Morgen hatte sie keinen Appetit und liess das Frühstück aus.

Mit Popcorn, Flaggen auf die Gesichter gemalt und drei grossen argentinischen Fahnen waren wir gut ausgestattet. Als das erste Goal fiel, sprangen alle auf. In den Häusern rundherum hörte man Schreie. Lionel Messi erzielte mit einem Penalty in der 23. Minute die Führung. Es folgte das Tor von Angel Di Maria und die Argentinier gingen mit einem 2:0 in die Halbzeitpause. Wir dachten, dass es so problemlos weitergehen würde. Doch dann traf der Franzose Kylian Mbappé beim Penalty und eine Minute später folgte sein zweites Tor. Nun wurde es bei uns mucksmäuschenstill.

Spannung bis zum Schluss, gefolgt von grenzenlosem Jubel

An einen Sieg dachten wir erst wieder, als Messi in der Verlängerung seinen zweiten Treffer erzielte. Doch dann durften die Franzosen noch einen Penalty schiessen. Die Hände vors Gesicht geschlagen, blickten wir durch die Finger hindurch und sahen fluchend, wie der Ball im Tor landete. Als es dann noch zum abschliessenden Elfmeterschiessen kam, waren der Druck und die Spannung im Raum zu spüren. Der argentinische Torhüter Emiliano Martínez lieferte jedoch ab. Und als Frankreich zweimal verschoss und Argentinien den Ball jeweils versenkte, ging ein Traum in Erfüllung.

Argentinien hat gewonnen! Vamooos Argentina! Anfangs konnten wir es nicht glauben. Einige fingen an zu weinen, auch ich war den Tränen nahe. Wir umarmten uns, tanzten und schrien uns die Kehle wund. Noch nie habe ich solche Emotionen bei einer WM erlebt.

Die Strassen im Zentrum waren vollgestopft mit Leuten und man musste sich durch sie hindurchzwängen. Überall hörte man Autos hupen, Trommeln und Geschrei. Feuerwehrleute sprühten Wasser durch die Gegend, Hunde wurden in Trikots gesteckt und ein Flugzeug mit weiss-blauen Bannern flog über uns hinweg. Meine ganze Stadt spielte verrückt. Bis spät in den Abend hörte man das ­Jubeln und die Musik der Fans. Es ist mit Abstand die beste WM, die ich je erlebt habe.

* Nadia Ehmann (17) aus Dietikon ist Schülerin der Kanti Limmattal und freie Mitarbeiterin der «Limmattaler Zeitung». Hier berichtet sie von ihrem Austauschjahr im argentinischen Arroyito.

Alles anzeigen

Klicken Sie hier, um alle ¡Hola Argentina!-Kolumnen zu lesen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen