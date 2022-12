¡Hola Argentina! – Geburtstag in einem fremden Land

¡Hola Argentina! (13) Cheesecake, «Feliz Cumple» und etwas Wehmut: mein Geburtstag in einem fremden Land Nadia Ehmann aus Dietikon absolviert ein Austauschjahr in Argentinien. Hier berichtet sie von ihrem Abenteuer. In ihrer neusten Kolumne erzählt sie, wie es ist, in einem anderen Land Geburtstag zu feiern. Nadia Ehmann* Jetzt kommentieren 12.12.2022, 17.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nadia Ehmann feierte ihren 17. Geburtstag ohne ihre Familie und Freunde in der Schweiz. Trotzdem hatte sie einen schönen Geburtstag in Argentinien. Valentin Hehli / zvg

Etwas nervös ging ich an diesem Abend ins Bett. Am nächsten Tag war mein Geburtstag. Das erste Mal, dass ich in einem anderen Land, über 11'500 Kilometer entfernt von meiner Familie und Freunden, feierte. Da kamen schon Bedenken auf. Doch die waren alle unbegründet. Als ich in meine Klasse kam, beglückwünschten mich alle und sangen «Feliz Cumple». Dazu klatscht man im Rhythmus und wird gegen Ende hin immer schneller.

Am Abend ging ich dann mit meinen Kollegen Eis essen und danach mit meiner Familie in ein Restaurant. Danach gingen wir nach Hause, ich packte die Geschenke aus und wir assen den Cheesecake, den ich am Vortag in einer Pfanne gebacken hatte, weil keine genügend grosse Form vorhanden war. Er wurde nicht so schön. Und am Ende ist auch noch Kerzenwachs darauf getropft. Aber es zählt ja der Geschmack.

Zum Glück habe ich keine Torte ins Gesicht bekommen, was hier bei manchen Familien Tradition ist. Es war ein gelungener Tag. Trotzdem wurde ich ein bisschen wehmütig, als ich die Glückwünsche aus der Schweiz durchlas. Natürlich vermisst man in solchen Momenten auch immer seine Freunde und die Familie.

Alles anzeigen

Einladung zu einer Quinceañera

Nicht nur mein Geburtstag wurde diesen Monat gefeiert. Ich wurde auch zu einer Quinceañera, dem Fest zum 15. Geburtstag, eingeladen. Dieses wird in Argentinien und allgemein in Südamerika bei Mädchen gross gefeiert. Alle freuen sich darauf und es wird schon Monate vorher davon gesprochen. Es gibt sogar spezielle Gottesdienste und Anlässe in der Schule für die Mädchen, die im gleichen Jahr 15 werden. Normalerweise lädt man ganz viele Leute zur Party ein. Das Geburtstagskind erscheint dann in einem Ballkleid.

Das Highlight war der Tanz mit dem Vater und danach mit den engen Familienmitgliedern. Danach haben wir gegessen und dann alle getanzt. Manchmal geht man nach der Feier auch noch in einen Club, um bis früh in den Morgen zu feiern. Fotos dürfen auch nicht fehlen. Viele Familien engagieren deshalb einen Fotografen. Es war eine richtig gute Erfahrung, dabei zu sein.

* Nadia Ehmann (17) aus Dietikon ist Schülerin der Kanti Limmattal und freie Mitarbeiterin der «Limmattaler Zeitung». Hier berichtet sie von ihrem Austauschjahr im argentinischen Arroyito.

Klicken Sie hier, um alle ¡Hola Argentina!-Kolumnen zu lesen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen