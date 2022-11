¡Hola Argentina! (12) Endlich gibt es eine Sommer-WM: Wie ganz Argentinien für den Fussball lebt Nadia Ehmann aus Dietikon absolviert ein Austauschjahr in Argentinien. Hier berichtet sie von ihrem Abenteuer. In ihrer neusten Kolumne erzählt sie, wieso sich Argentinien auf diese Fussball-WM ganz besonders gefreut hat. Nadia Ehmann* Jetzt kommentieren 29.11.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Freude auf eine Fussball-WM im Sommer ist riesig in Argentinien. Gustavo Garello / AP

Goal! Alle springen vom Sofa auf. Meine Gastschwester, die die argentinische Flagge auf ihre Wange gemalt hat, legt einen Freudentanz hin. In Argentinien haben sich schon Monate vor der WM alle riesig darauf gefreut, auch weil sie dieses Jahr für einmal während des Südhalb­kugel-Sommers stattfindet. An jeder Ecke gibt es Fussballtrikots und Girlanden zu kaufen.

Aber es hat nicht heiter be­gonnen für Argentinien, an­gesichts der 2:1-Niederlage gegen Saudi-Arabien. Die Enttäuschung war sehr gross. Um das Spiel schauen zu können, durften wir später zur Schule kommen, das ist völlig selbstverständlich hier. Andere wichtige Spiele schauen wir oft in der grossen Aula der Schule.

Fussball-WM mitten in der Prüfungsphase

Auch den Schweizer Match gegen Kamerun, der hier während der Schulzeit stattfand, wollte meine Klasse unbedingt sehen. Aber wir konnten ihn nicht zusammen schauen, denn wir sind mitten in der Prüfungsphase, so kurz vor den argentinischen Sommerferien. Die Schuldirektorin bot mir an, das Spiel zuhause zu schauen.

Auch bei der Schuluniform wird nun für einmal ein Auge zugedrückt. Messi-T-Shirts sind zurzeit kein Problem. Hier lebt einfach das ganze Land für Fussball. Von den Rahmenbedingungen und Menschenrechtsverletzungen in Katar hätte ich ohne meine Familie und Freunde in der Schweiz nichts mitbekommen. In Argentinien ist das alles kein grosses Thema, kaum jemand weiss etwas davon.

Der Fernsehkommentator flippte komplett aus

Der Druck auf die Argentinier war hoch beim zweiten Spiel gegen Mexiko. Als die Partie um 16 Uhr angepfiffen wurde, war die Stadt wie ausgestorben, alle sassen vor den Bildschirmen. Ausser meine Gastmutter. Meine Gastfamilie ist nicht sehr fussballinteressiert. Schade, sie schauen lieber Formel 1. Argentinien an der WM spielen zu sehen, wollte sich der Rest der Familie dann aber doch nicht entgehen lassen.

Nicht nur Messi freute sich über das erste Tor gegen Mexiko. Auch der Fernsehkommentator war ganz ausser sich. Mohamed Messara / EPA

Als Messi endlich das erste Tor schoss, flippte der Fernsehkommentator komplett aus und die Erleichterung war richtig zu spüren. Von da an ging es nur noch bergauf mit Argentinien. 2:0 lautete das Schlussresultat. Jetzt heisst es: Hoffen auf das nächste Spiel gegen Polen. Hoffen auf Messi.

* Nadia Ehmann (16) aus Dietikon ist Schülerin der Kanti Limmattal und freie Mitarbeiterin der «Limmattaler Zeitung». Hier berichtet sie von ihrem Austauschjahr im argentinischen Arroyito.

Klicken Sie hier, um alle ¡Hola Argentina!-Kolumnen zu lesen.

Alles anzeigen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen