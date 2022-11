¡Hola Argentina! (11) Wie ich Fussdeo kennengelernt habe und wieso mich Mate zum Staunen bringt Supermärkte in Argentinien sind ganz anders als in der Schweiz. Zudem gibt es dort Produkte zu entdecken, die auch in der Schweiz nützlich wären, erzählt die Dietiker Austauschschülerin Nadia Ehmann in ihrer neusten Kolumne. Nadia Ehmann* Jetzt kommentieren 21.11.2022, 14.45 Uhr

An Füsse und die argentinische Mate-Sucht denkt die Dietiker Ausstauschschülerin Nadia Ehmann, wenn sie durch einen argentinischen Supermarkt schlendert. Bild: S. Basler, Keystone

Als ich hier in Argentinien zum ersten Mal in einen grossen Supermarkt ging, war ich erstaunt. Die Einrichtung ist ganz anders als in der Schweiz, wo Obst und Gemüse am Anfang stehen. Im ersten Gang findet man Waschmittel und vis-à-vis Spielsachen und Süssigkeiten. Es ist ganz schön schwierig, etwas zu finden. Zum Glück weiss ich langsam, wo welche Produkte stehen, und muss niemanden mehr fragen.

Gerade ist mir ein Regal voller verschiedener Matekräuter ins Auge gestochen. Mate ist das typische Getränk von Argentinien und wird einfach überall und von allen getrunken. Auch in den kleinsten Lädelis kann man sicher sein, dass man die Kräuter kaufen kann. Darum wird auch in jedem Hotel, den Tankstellen und zum Teil Bushaltestellen heisses Wasser aus-

gegeben, um Mate zuzubereiten. Mate hier ist etwas anderes als der Softdrink mit gleichem Namen, den man in der Schweiz kaufen kann.

Ob zuhause, unterwegs oder am Strand: Eine Thermosflasche mit warmen Wasser, eine Kalebasse mit Metall-Trinkhalm und Matekräuter gehören in Argentinien einfach dazu. Mit in Europa erhältlichen Mate-Softdrinks lässt sich das nicht vergleichen. Keystone

«Wir müssen noch Fruchtsaft für Tereré kaufen»,

sagt meine Gastschwester. Jetzt, da es hier wärmer wird, trinken viele Tereré, die Sommerversion von Mate. Man verwendet dafür die gleichen Kräuter, aber statt mit heissem Wasser trinken es die Leute mit Saft und viel Eis.

Ein Mittel gegen Käsefüsse

In einem anderen Gang stehen die Hygieneartikel. Unter anderem wird Fussdeo und eine Art Pulver verkauft. Dieses streut man sich in die Schuhe, damit sie nicht mehr stinken. Ich frage mich, wieso es das nicht schon längst in der Schweiz gibt, wo doch im Sommer alle mit ihren Käsefüssen nicht gerade den besten Geruch verbreiten.

Plötzlich ertönt eine Melodie und alle Mitarbeiter des Geschäfts klatschen. Ich schaue verwirrt meine Gastmutter an. Das passiere ständig, erklärt sie. Jeder zehnte oder zwanzigste Käufer erhält ein kleines Geschenk und Applaus. Ich gehe weiter und entdecke Socken und Messi-T-Shirts für die Fussball-WM, die hier natürlich auf grosses Interesse stösst.

Messi, Messi und nochmals Messi – so geht das in Argentinien. Martin Divisek / EPA / Keystone

Die Kleider kosten etwa gleich viel wie in der Schweiz, da sie oft importiert werden. Ganz anders das Essen. Für nur 1000 Pesos, also etwa fünf Franken, kauft man hier einen Hamburger Spezial mit Spiegelei, Speck, Salat und Pommes. Glücklich mit meinen Einkäufen gehe ich zur Kasse. In argentinischen Supermärkten gibt es immer Spannendes zu entdecken.

* Nadia Ehmann (16) aus Dietikon ist Schülerin der Kanti Limmattal und freie Mitarbeiterin der «Limmattaler Zeitung». Hier berichtet sie von ihrem Austauschjahr im argentinischen Arroyito.

Klicken Sie hier, um alle ¡Hola Argentina!-Kolumnen zu lesen.

