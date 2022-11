Hola Argentina: Zwischen Eis und Pinguinen

¡Hola Argentina! (10) Meine Patagonien-Reise geht zu Ende – und zum Abschied verschlägt mir ein Gletscher die Sprache Nadia Ehmann aus Dietikon absolviert ein Austauschjahr in Argentinien. Hier berichtet sie von ihrem Abenteuer. Diesmal erzählt sie davon, wie sie Pinguine beobachtete und wie ein Gletscher ihr die Sprache verschlagen hat. Nadia Ehmann* Jetzt kommentieren 15.11.2022, 05.00 Uhr

An den Küsten Patagoniens leben etwa 1,3 Millionen Magellan-Pinguine. Brigitte Werner / Pixabay

Auf meiner Reise in den Süden von Argentinien zusammen mit anderen Austauschschülern habe ich viele lustige Momente erleben, neue Freundschaften schliessen und unglaublich wunderschöne Landschaften bestaunen können.

Besonders geblieben sind mir die Pinguine. An einem sehr windigen Tag – man musste schauen, dass einem die Kappe nicht vom Kopf flog – fuhren wir nach Punta Tombo, das grösste Reservat für Magellan-Pinguine. Diese konnten wir von einem Pfad aus beim Brüten beobachten und beim Waschen ihres Federkleids. Die Tiere sind eher klein im Vergleich zu anderen Pinguinen, da sie in einer eher wärmeren Gegend leben. Je weiter man in die kälteren Gebiete vordringt, desto grösser sind die Pinguine.

Nach dem Besichtigen der Tiere sind wir weitergefahren nach El Calafate, einer wunderschönen kleinen Stadt mit vielen kleinen Lädeli. Ich war natürlich eine richtige Vorzeigetouristin und konnte mich nicht davon abhalten, ganz viele Souvenirs zu kaufen. Unsere Ferienhäuser lagen neben einem See und in der Ferne konnte man die Anden sehen, die natürliche Grenze zu Chile.

«Einer der schönsten Orte, die ich in meinem Leben gesehen habe»

Rund zwei Stunden Fahrt davon entfernt liegt der ­Perito-Moreno-Gletscher. Als wir vor ihm standen, ­verschlug es mir einfach die Sprache. Es war einfach un­beschreiblich. Der Gletscher ist hier bis zu 50 Meter dick und hat eine grössere Fläche als die Stadt Buenos Aires. Von einem Schiff aus beobachteten wir, wie immer wieder Eisstücke abbrachen. Das Ende des Gletschers trennt den Lago Argentino in zwei Teile, einer ist türkis und der andere gräulich gefärbt, dies aufgrund unterschiedlicher Mineraliengehalte.

Der Perito-Moreno-Gletscher ist mit seinen dramatisch ins Meer fallenden Eisstücken ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Dario Lopez-Mills / Keystone

Neben dem See türmen sich die Berge auf, die teilweise bewaldet sind. Sobald man sich zwischen den Bäumen befand, fühlte man sich wie in einer anderen Welt. Die Pflanzen hatten etwas Tropisches, ja Märchenhaftes an sich, ganz im Kontrast zu den hohen gewaltigen Eismassen. Dies ist sicherlich einer der schönsten Orte, die ich in meinem Leben gesehen habe.

* Nadia Ehmann (16) aus Dietikon ist Schülerin der Kanti Limmattal und freie Mitarbeiterin der «Limmattaler Zeitung». Hier berichtet sie von ihrem Austauschjahr im argentinischen Arroyito.

