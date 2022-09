¡Hola Argentina! – Nadia Ehmann hat sich in Arroyito eingelebt

¡Hola Argentina! (1) Auch die Tiere machen Siesta – so ist mein Austauschjahr gestartet Nadia Ehmann aus Dietikon absolviert ein Austauschjahr in Argentinien. Hier berichtet sie von ihrem Abenteuer. Es geht tierisch zu und her bei ihrer Gastfamilie, wie ihre erste Kolumne zeigt. Nadia Ehmann Jetzt kommentieren 05.09.2022, 18.00 Uhr

Die argentinische Flagge. Themenbild: Keystone

Es ist 6.30 Uhr und noch dunkel, als mich das schrille Weckergeläut aus meinem Traum reisst und mich aufwachen lässt im neuen Alltag. Vor fünf Wochen bin ich in Arroyito, einer kleinen Stadt in Argentinien, angekommen.

Zuvor habe ich noch drei Tage mit anderen Austauschschülerinnen und -schülern verbracht, Ausflüge zur zweitgrössten Stadt Argentiniens, Córdoba, gemacht, meine Liebe zu Dulce de leche mit Churros entdeckt und einen Crashkurs in Spanisch erhalten. Schnell sind mir alle ans Herz gewachsen und ich treffe mich mit fünf Gleichgesinnten, die auch in Arroyito wohnen, wöchentlich und manche sehe ich auch in der Schule.

Angekommen in der religiösen Privatschule, wird gleich in Reih und Glied gestanden. Wichtige Infos werden verkündet und nach zirka fünf Minuten der Stille für die Andacht und ein kleines Gebet oder einen Gedanken zur Religion endet der Morgenrapport und alle strömen in ihr Klassenzimmer.

Katzen, Hunde, Schildkröten und ein Coballo

Nach der Schule ist Siesta. Auch die Tiere schlafen dann. Diese sind in meinem neuen Zuhause zahlreich vorhanden. Ich lebe quasi in einem halben Bauernhof. Meine Gastfamilie hat vier Katzen, davon sind zwei Babykatzen. Ich liebe es, mit ihnen zu kuscheln, aber manchmal rauben sie mir auch den Schlaf, weil sie mein Bett als ihr Territorium betrachten. Weiter besitzt die Familie ein Coballo – also ein grosses Meerschweinchen – und vier Schildkröten, die im Garten frei herumkriechen können. Dazu kommen noch Hunde, deren Gebell mich begrüsst, wenn ich nach Hause komme (ausser es ist Siesta, dann schlafen sie ja) und die ab und zu etwas vom Essen abbekommen, wenn sie genug betteln.

Nach dem kurzen Power-Nap essen wir Merienda, sozusagen das Zvieri, und dann mache ich je nachdem noch etwas mit meinen neuen Kollegen hier. Nach dem Abendessen schlendern meine Gastschwestern und ich, wenn wir Lust haben, noch zur Gelateria einen Häuserblock weiter und lassen so den Tag ausklingen. Ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich mich schon richtig gut eingelebt habe, und freue mich schon, mehr berichten zu können.

Nadia Ehmann (16) aus Dietikon ist Schülerin der Kanti Limmattal und freie Mitarbeiterin der «Limmattaler Zeitung». Hier berichtet sie von ihrem Austauschjahr im argentinischen Arroyito.

