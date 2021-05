Bezirksgericht Dietikon Hobbyhandwerker geht wegen einer Busse von 200 Franken vor Gericht und macht in letzter Minute einen Rückzieher Auf der Heimfahrt von einem Schlieremer Baumarkt geriet ein 40-jähriger Säuliämtler in eine Polizeikontrolle, weil er seine Ladung nicht richtig gesichert hatte. Nun landete sein Fall vor Gericht. Louis Probst 27.05.2021, 12.00 Uhr

Vor Gericht erklärte der Beschuldigte ausführlich, wie er die Platten und Stangen unter Zuhilfenahme vom Steinwolle-Ballen im Gepäckraum des Autos festgeklemmt habe: «Da konnte nichts verrutschen». Archivbild: Severin Bigler

Dieser Einkauf wurde teurer als geplant – und schliesslich ein Fall für das Bezirksgericht Dietikon. In einem Baumarkt in Schlieren hatte ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Affoltern sein Auto mit Gipskartonplatten, Aluminiumprofilen und Steinwolle-Ballen beladen. Weil sich wegen der Länge der Profile die Heckklappe des Wagens nicht mehr schliessen liess, zurrte er sie mit einem Gummiseil fest.

Unmittelbar nach der Wegfahrt wurde er von der Polizei angehalten. Diese beanstandete, dass die Ladung nicht genügend gesichert sei. In der Folge kam dem Hobbyhandwerker ein Strafbefehl des Statthaltersamts ins Haus, in dem er wegen «Führens eines Fahrzeuges in nicht betriebssicherem, beziehungsweise nicht vorschriftsgemässem Zustand» zu einer Busse von 200 Franken verurteilt wurde. Zudem wurde ihm eine Gebühr von 250 Franken auferlegt – alles unter Mitteilung ans Strassenverkehrsamt. Der Beschuldigte erhob Einsprache. Darum musste das Bezirksgericht den Strafbefehl beurteilen.

Vor Gericht erklärte der Beschuldigte ausführlich, wie er die Platten und Stangen unter Zuhilfenahme der Steinwolle-Ballen im Gepäckraum des Autos festgeklemmt habe. Den Einwand von Bezirksrichter Benedikt Hoffmann, dass Fotos der Polizei zeigen würden, dass sich die Ladung ziemlich lose im Wagen befunden hätte, wollte der Beschuldigte nicht gelten lassen. «Ich fahre dieses Auto seit 14 Jahren», sagte er. «Ich hatte nie Angst, dass wegen der Heckklappe etwas hinausrutschen könnte.» Auf die Feststellung des Richters, dass nie etwas passiert sei, heisse noch nicht, dass nie etwas passieren könne, entgegnete der Beschuldigte: «Da konnte nichts verrutschen. Die Gegenstände waren auch vorne eingeklemmt. Das war alles fix.» Auf den Vorhalt, dass er ausgesagt hätte, er würde nur eine gerade Strecke fahren, insistierte der Beschuldigte: «Die Ladung wäre auch auf einer anderen Strecke nicht verrutscht.» Und auf den Einwand, dass auch an Ausnahmesituationen zu denken sei, meinte er: «Das wäre aber ein Worst-worst-­case.» Darauf der Richter: «Um den geht es ja.»

Der Verteidiger beantragte Freispruch. «Es gibt keine konkrete Vorschrift für die Sicherung einer Ladung», erklärte er. «Jede Ladung ist verschieden.» Die beanstandete Ladung sei ausreichend gesichert gewesen. Aus den Fotos lasse sich nicht rechtsgenügend nachweisen, dass dem nicht so gewesen sei. «Dieser Transport stellte weder für den Beschuldigten selber noch für die anderen Verkehrsteilnehmer eine Gefahr dar», betonte der Verteidiger.

«Das Gericht sieht das nicht so», erklärte der Richter und eröffnete dem Beschuldigten die Möglichkeit des Rückzugs der Einsprache. «Es hält Sie niemand für einen Verkehrs-Rowdy», sagte der Richter. «Es geht um eine Busse von 200 Franken. Es geht dabei um eine abstrakte Gefährdung. Die Sicherung einer Ladung muss auch in Ausnahmesituationen ausreichen. Mit grosser Wahrscheinlichkeit hätte sie das in diesem Fall aber nicht.» Nach einer Besprechung mit seinem Anwalt entschied sich der Beschuldigte zum Rückzug seiner Einsprache.