Actionbound durch Dietikon: Auf den Spuren der Franzosen

Historisches Auf den Spuren der Franzosen: Digitale Schnitzeljagd führt durch ganz Dietikon – wir haben sie getestet Ein sogenannter Actionbound versetzt Neugierige direkt ins Jahr 1799. Anhand von Hinweisen und Rätsel erfahren Nutzerinnen und Nutzer dabei mehr über das Limmattal als Kriegsschauplatz. Die «Limmattaler Zeitung» hat das Angebot ausprobiert. Celia Büchi und Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 10.12.2021, 16.00 Uhr

Rätsel, Sport und Wissen: All das verbindet der neue Actionbound in Dietikon, der unter anderem beim Franzosenweiher Halt macht. Bilder: Florian Schmitz, Andrea Stalder. Fotomontage: lga

Warum genau wurde Dietikon auf dem Arc de Triomphe in Paris verewigt? Wie war das nochmals mit den Franzosen, die im Guggenbühlwald Boote gebaut haben? Und wieso kam es überhaupt zur Zweiten Schlacht um Zürich? Wer in der Schule einen Fensterplatz hatte oder ganz einfach sein Wissen nochmals auffrischen möchte, auf den wartet in Dietikon seit Kurzem eine digitale Schnitzeljagd.

Einer von sieben Posten: Die Taverne zur Krone. Larissa Gassmann

Dank dieser werden Nutzerinnen und Nutzer direkt ins Jahr 1799 versetzt, in dem die Franzosen unter General André Masséna vor Ort ihr Lager aufgeschlagen haben. Ins Leben gerufen wurde das Gemeinschaftsprojekt von Kultur Dietikon, Helene Arnet, dem Verein «Bureau.D» und dem Ortsmuseum Dietikon. Dies anlässlich des 222-Jahr-Jubiläums der Zweiten Schlacht um Zürich. Auch der diesjährige Herbstmarkt im September stand ganz im Zeichen dieses Jubiläums.

Ziel ist sei es, den Menschen einen anderen Zugang zur Geschichte zu ermöglichen. «Wir wollen aufzeigen, dass man Geschichte nicht nur in Büchern oder im Museum sondern auch direkt vor Ort erleben kann», sagt die Dietiker Kulturbeauftragte Irene Brioschi. Alles, was es dafür benötigt, ist die App namens Actionbound. Nachdem der QR-Code auf der Website eingescannt wurde (alternativ kann der Bound in der App unter dem Namen «Die Franzosen in Dietikon» gefunden werden), geht die Jagd auch schon los. So führen Hinweise und ein schwarzer Pfeil inklusive Distanzangaben quer durch Dietikon.

An insgesamt sieben Stationen – darunter der Franzosenweiher und der Gedenkstein an der Limmat – warten Rätsel sowie geschichtliche Infos in Form von Text und Ton auf die Teilnehmer. In Anspruch nimmt der Bound um die zweieinhalb Stunden, absolviert werden kann er nicht nur zu Fuss, sondern auch per Velo und teilweise mit dem öffentlichen Verkehr.

Wie Brioschi sagt, fiel das Feedback bisher positiv aus. Viele Teilnehmer hätten berichtet, dass sie durch die Schnitzeljagd ihnen zuvor unbekannte Details erfahren haben. «Nun haben wir vor, weitere Actionbounds zu erstellen», sagt Brioschi. So wolle man sich Anfang Jahr auf die Suche nach neuen Themen machen. Die aktuell verfügbare Schnitzeljagd soll dabei weiterhin bestehen bleiben. (lga)

Fazit:

Celia Büchi, Praktikantin

Nieselregen bei tief hängenden Wolken und ebenso tiefen Temperaturen: Ich habe mir für die Schnitzeljagd durch Dietikon einen düsteren Tag ausgesucht – passend zur Kriegszeit um 1799. Beim Kiosk am Bahnhof starte ich voller Vorfreude auf etwas Bewegung an der frischen Luft. App heruntergeladen, Handy in der Hand, folge ich den Rätseln durch Dietikon. Doch ganz so einfach, wie ich erwartet habe, komme ich jeweils nicht zur Lösung. So stehe ich immer wieder ratlos im Regen, die Finger ums Handy immer röter und klammer, und runzle nachdenklich die Stirn. Was denn wohl ein «télépherique» ist und wie nochmals eine Quersumme errechnet wird? Zum Glück gibt es den schwarzen Pfeil, der mir die Richtung weisen soll. Seinen Schlenkern zufolge ist aber auch er nicht immer ganz sicher, wo es hingeht.

Einen weiteren Hinweis gibt es hier zu finden. Larissa Gassmann

Meine Geduld ist gefragt. Doch interessante Infos und unterhaltsame Sagen über die Franzosen, die sich einst in Dietikon herumtrieben, motivieren mich zum Weiterstapfen mit immer schlammigeren Stiefeln. Ich erfahre, wieso auf dem Wappen über der Taverne zur Krone eine Meerjungfrau zu sehen ist, wieso Bergdietikon nicht zum Kanton Zürich gehört und höre im Wilental die Franzosen heulen, die den dort hausenden Erdmannli die Bäume abgeholzt haben.

Auf meinem Marsch durch die Region führt mich der Actionbound an schönen Sitzgelegenheiten am ruhigen Franzosenweiher ebenso wie an einer gemütlichen Feuerstelle beim Guggenbühlwald vorbei. Wie schön diese Schnitzeljagd wohl im Sommer wäre, denke ich mir.

Larissa Gassmann, Stagiaire

Einmal im Jahr, da soll es in den Morgenstunden rund um die Ruinen der Burg Schönenwerd erklingen, das schaurige Klagen der Franzosen, die einst so viel Leid gebracht haben. Von Wind, Regen und Anstrengung gepeinigt, ist es aber vor allem mein eigenes Gejammer, das mich auf dem Actionbound begleitet. Denn was anfänglich noch ganz spassig zu sein schien, entwickelt sich immer mehr zu meinem persönlichen Waterloo.

Rätsel und ein schwarzer Richtungspfeil weisen den Weg. Celia Büchi

Den Anfangspunkt und die Taverne zur Krone hinter mir gelassen, irre ich, mit starrem Blick auf mein Smartphone, durch die Gegend. Was um mich herum passiert, bekomme ich nicht wirklich mit. Wie schön wäre es doch, für einmal auf Technik zu verzichten und geschichtsträchtige Orte wie den Franzosenweiher in Ruhe auf mich wirken zu lassen. Stattdessen folge ich blind einem kleinen schwarzen Pfeil, der ab und an verrücktspielt und mich nicht nur einmal in die Irre führt. Spätestens ab dann ist es mit der guten Laune vorbei. Was die Franzosen gemacht haben und was die Russen und wer überhaupt damit angefangen hat, ist plötzlich nebensächlich.

Die kurzen Infos und die wenigen Audio-Sequenzen, die immer wieder in der App auf mich warten, sind zwar durchaus spannend. Doch geistige Nahrung allein reicht irgendwann nicht mehr aus. Ich ertappe mich beim Gedanken, wie wunderbar es wäre, eingekuschelt in eine Decke und mit einer grossen Tasse Tee einen dicken Schinken über dieses Thema zu lesen. Der doch recht lange Actionbound mag etwas für Sportler oder Abenteuerlustige sein – ich aber bin beides nicht.

Hinweis Weitere Infos zum Actionbound und zur Teilnahme gibt es hier.

