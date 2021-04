Hexenverfolgung im Limmattal Das Schicksal der vermeintlichen Hexen berührt ihn: «Diesen Frauen wurde die Menschenwürde genommen» Der ehemalige Zürcher Staatsarchivar Otto Sigg widmet sein letztes Buch der Hexenverfolgung in der Grafschaft Baden zwischen 1550 und 1620. Im Interview interpretiert er die Gerichtsakten und erzählt von seiner Motivation, den ermordeten Frauen ein Gedenken zu setzen. Sibylle Egloff 30.04.2021, 11.45 Uhr

Otto Sigg verfasste in seinem Zuhause in Hettlingen sein neustes Werk über Hexenprozesse in der Grafschaft Baden. Zu den Opfern gehören auch einige Frauen aus dem Limmattal. Bild: Severin Bigler

Gefoltert, enthauptet, verbrannt. Der Inhalt von Otto Siggs neustem Werk «Hexenverfolgung der alten Eidgenossen in der Grafschaft Baden» ist schwere Kost. Der 77-jährige Historiker beschäftigte sich drei Jahre lang mit den Strafverfolgungsakten des Landgerichts Baden. Dafür stieg er ins Staatsarchiv des Kantons Aargau in Aarau. «Als ehemaliger Zürcher Staatsarchivar faszinieren mich die alten Dokumente und Schriften sehr. Es war spannend, die Wörter zu entziffern und die Quellentexte in verständliches Deutsch zu übertragen», sagt Sigg. Zudem habe er es bei seinen Aufenthalten in Aarau genossen, die Stadt kennen zu lernen. Mit seiner Dokumentation der Hexenprozesse will er auf ein weniger angenehmes Kapitel der Schweizer Geschichte aufmerksam machen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Sie sich mit der Hexenverfolgung auseinandersetzen. 2012 veröffentlichten Sie «Hexenprozesse mit Todesurteil. Justizmorde der Zunftstadt Zürich» und 2019 erschien Ihr Buch «Hexenmorde Zürichs und auf Zürcher Gebiet». Das Thema scheint Sie nicht loszulassen.

Otto Sigg: Das ist so. Mir geht es um die Menschenwürde, die diesen Frauen durch die Folter und die Hinrichtung genommen wurde. Sie wurden entmenschlicht, ihr Leben wurde zerstört. Ich kann sie durch mein Schaffen nicht würdigen, aber zumindest die Verbrechen an ihnen in Erinnerung rufen. Es ist mir ein Anliegen, diesen Frauen einen möglichst verständlichen, schriftlichen Gedenken zu setzen. Sie wurden Opfer eines religiösen Wahnsinns christlicher Prägung.

Inwiefern war die Hexenjagd im Mittelalter und der frühen Neuzeit ein christlicher Wahn?

Wenn ein Landvogt zur damaligen Zeit die Meldung erhielt, dass eine Hexe in einem Dorf ihr Unwesen treibt, dann sah er sich aus religiöser Sicht dazu verpflichtet, dem nachzugehen, die Frau zu verhaften und aus der Welt zu schaffen. Er fürchtete sich davor, den Staat und Gott zu hintergehen, wenn er nicht so handelt. Massgeblich für diesen Irrglauben verantwortlich waren Hexentheoretiker, zu denen die Nachfolger Zwinglis am Grossmünster wie Heinrich Bullinger gehörten. Es stört mich, dass das Institut für Schweizerische Reformationsgeschichte der Universität Zürich sich diesem Thema noch nicht angenommen hat. Das war eine weitere Motivation, diese Bücher zu schreiben.

In allen 59 Fällen, die Sie in «Hexenverfolgung der alten Eidgenossen in der Grafschaft Baden» aufrollen, wird Frauen der Geschlechtsakt und das gemeinsame Schaffen mit dem Teufel vorgeworfen. Lebte die Obrigkeit ihre sexuellen Fantasien damit aus?

Sexualität ist ein Grundthema der Menschheit. Wenn man die Akten liest, spürt man, dass viele Frauen sagen mussten, dass sie mit dem Bösen den Beischlaf vollzogen, aber dabei keine Wärme empfunden haben. So als wollte man hören, dass der Teufel nicht einmal Freude im sexuellem Sinn bereiten kann. Aus den Quellen spricht eine totale sexuelle Verklemmtheit der Obrigkeit sowie der bürgerlichen und geistlichen Zeitgenossen. In ihren kranken Hirnen wurden die verpönten Fantasien auf meist lebensfrohe Frauen projiziert. So konnte man sie aus Gründen der Religion kontrollieren und vernichten. Dass in den Geständnissen die Sexualität immer wieder vorkommt, hat auch damit zu tun, dass die Frauen tatsächlich oft missbraucht wurden.

Wie haben Sie das festgestellt?

In den Gerichtsakten zu Brigitta Gallin von Gippingen ist zum Beispiel eindeutig herauszulesen, dass sie von einem Mann, vermutlich einem Nachbarn, vergewaltigt wurde. Sie wehrte sich dagegen, wurde aber von ihrem Peiniger überwältigt. Ein Indiz für Vergewaltigungen kann zudem sein, dass der vermeintliche Teufel oftmals einem Mann aus dem Umfeld oder gar dem eigenen Ehemann glich. Auch häusliche Gewalt wird angedeutet. So etwa im Falle von Verena Hummel von Dietikon. Der Teufel gibt ihr graue Samen, mit denen sie ihren Ehemann vergiften soll, damit er sie nicht mehr schlagen kann. Durch die Folter gestanden die Frauen die Verbrechen, die ihnen widerfuhren. Aufgrund des Hexenwahns wurden sie zusätzlich zu ihrem Elend deswegen sogar noch mit dem Tode bestraft.

Auch wenn die Geständnisse allesamt durch Marter erzwungen wurden, geben sie historisch ein anschauliches Bild vom Leben zu dieser Zeit. Wie ging es den Menschen damals?

Armut und Hunger prägten das Leben. Die verurteilten Frauen befanden sich oft in einer Notlage und trafen im Wald oder auf der Weid bei der Suche nach Beeren, Esswaren oder Holz auf den vermeintlichen Teufel. In die Zeit der Hexenverfolgung fallen Agrarkrisen. Die knappen landwirtschaftlichen Ressourcen und der Bevölkerungsdruck führten beispielsweise 1571 in Spreitenbach zu einer extremen Teuerung, wie der ehemalige Lehrer und Spreitenbacher Ortschronist Karl Zimmermann in seiner ortsgeschichtlichen Schrift über Spreitenbach von 1930 andeutet. Für das Elend suchte man in der Dorfgemeinschaft Sündenböcke. Ältere oder auch junge, lebensfrohe Frauen, die vielfach heilkundig waren, hatten viele Neider und wurden verleumdet. Ein Antrieb besonderer Art für die Verfolgung von «Hexen» war überdies die Klimaverschlechterung ab den 1570er-Jahren. Den Frauen wurde vorgeworfen, Wetter zu machen und für Hagel und Ungewitter zu sorgen. Die Anschuldigungen auf Dorfebene hatten zur Folge, dass die Frauen festgenommen wurden. Die Obrigkeit wiederum interessierte sich wie bereits gesagt nur für die Teufelsbuhlschaft. Nur wer diese gestand, landete auf dem Scheiterhaufen.

Wieso wurden ausschliesslich Frauen Opfer der Hexenverfolgung in der Grafschaft Baden?

Auch das hat mit dem Frauenbild zu tun, das im Monotheismus aufgekommen ist. Von der Biologie her ist es die Frau, die ausliest und Leben schenkt. Die Männer wollten dies umkehren und die Kontrolle über sie, die Schöpfung und Sexualität haben. Es gibt aber durchaus auch ein paar Männer, die in Zürcher Gebieten als «Unholde» verurteilt und umgebracht wurden. Ihnen soll der Teufel in Form einer Frauengestalt erschienen sein. In Deutschland war es anders, 40 bis 50 Prozent der Opfer waren Männer. Dies hatte einen politischen Hintergrund. Gewisse herrschende Geschlechter versuchten durch die Hexenverfolgung andere herrschende Geschlechter auszuradieren.

Auch wenn der Hexenwahn längst als überwundenes Verbrechen des Mittelalters gilt, zeigt die jüngste Hexenverbrennung in Südafrika Anfang April, dass der Wahn in anderen Gebieten der Welt noch immer anhält. Schockiert Sie das?

Auf jeden Fall. Doch man muss nicht einmal so weit weggehen. Das Thema ist auch bei uns in der Schweiz noch lange nicht abgeschlossen. Das merkt man, wenn man sich mit Anhängern von christlichen Freikirchen unterhält. Sie sind fest davon überzeugt, dass es Zauberinnen gibt. Wahnsinnig geärgert hat mich der Brauch im aargauischen Bremgarten. Bis in die 2000er-Jahre zelebrierte man dort die Verbrennung einer Hexenpuppe an der Fasnacht. Als ich davon erfuhr, schrieb ich dem Stadtammann und bat ihn, mit dieser Schweinerei aufzuhören. Tatsächlich folgte man meiner Forderung und verzichtet seitdem darauf. Der Verein Pro Mahnmal setzt sich seit einiger Zeit dafür ein, dass für die Zürcher Opfer des Hexenwahns ein Mahnmal errichtet wird. Der anfängliche Widerstand dagegen aus Politik und Zunft zeigt, dass das Thema noch längst nicht anerkannt ist. Ich habe mich als Mitglied der reformierten Landeskirche dafür starkgemacht, dass die Hexenverfolgung auch theologisch aufgearbeitet wird. Zu meiner Freude stiess ich auf offene Ohren.

Ihnen ist es wichtig, dass das Unrecht an diesen Menschen sichtbar gemacht wird. Ist bereits eine weitere Publikation zum Thema in Planung?

Nein, das neu erschienene Buch wird mein letztes sein. Ich bin 77 Jahre alt und die Kraft lässt langsam nach. Im Gegensatz zu den gut protokollierten Zürcher Fällen waren die Quellen der Grafschaft Baden unvollständig. Ziemlich sicher wurden auch im Thurgau Hexenprozesse abgehalten, doch dokumentiert sind sie leider nicht. Hätte ich solche gefunden, hätte ich wohl dazu auch noch ein Buch verfasst. Mein Antrieb war stets, das Schicksal dieser ermordeten Personen hervorzuheben. Deshalb habe ich auch alle Kosten für die Produktion von «Hexenverfolgung der alten Eidgenossen in der Grafschaft Baden» selbst getragen. Das Buch ist gratis online auf www.zuerich-geschichte.info erhältlich. Zudem habe ich es ein paar Bibliotheken geschickt. Mein Wunsch ist, dass Interessierte auch in 30 Jahren noch auf mein Buch zurückgreifen und sich über die Justizmorde informieren können.